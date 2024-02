Ruggiero Del Vecchio, chi è il "nonno" di Viva Rai 2 ospite sul palco dell'Ariston

È Ruggiero Del Vecchio l'ospite a sorpresa della seconda serata del Festival di Sanremo 2024.

Salito sul palco dell'Ariston all'inizio della puntata, il pensionato di Viva Rai 2 ha poi cantato a cappella alcune canzoni dei The Kolors, prima di essere salutato e congedato da Amadeus.

Ospite a sorpresa

Un ingresso a sorpresa, di cui nessuno sapeva nulla. Ad aprire la seconda serata del Festival di Sanremo è stato infatti Ruggiero Del Vecchio, il pensionato di Viva Rai 2.

L'83enne, da anni è una presenza fissa al fianco di Fiorello, incontrato una decina d'anni fa per caso in un bar. «Benvenuti alla seconda serata del 74mo festival della canzone italiana», ha detto l'anziano diventato la mascotte del programma mattutino di Fiorello. La scena si era aperta con Amadeus e Fiorello davanti all'ingresso dell'Ariston, con lo showman siciliano che ironizzava sull'amico direttore artistico: «Pensate che stasera la co-co (come Fiorello ha ormai ribattezzato ogni tipo di coconduttore, ndr.) è Giorgia. Quindi lui presenterà una cantante, che presenterà i cantanti, che presenteranno i cantanti», ha scherzato riferendosi alla scaletta della serata che prevede l'esecuzione dei brani di 15 dei cantanti in gara, che saranno presentati dagli altri 15 colleghi che invece canteranno domani. Amadeus tenta di entrare all'Ariston, Fiorello lo trattiene: «No, stai tranquillo, abbiamo pensato a tutto noi. Ti devi riposare. C'è chi aprirà il festival al posto tuo». A quel punto la regia inquadra il palco dell'Ariston dove sta entrando Ruggiero, con il pass al collo. Fiorello gli chiede di intonare "ItaloDisco", che diventa una canzone melodica d'altri tempi. Amadeus raggiunge il pensionato di "Viva Rai2" all'Ariston. «Ruggero sei stato bravissimo», dice Amadeus che poi gli fa intonare anche una personalissima versione di "Mon Amour" di Annalisa.