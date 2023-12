Renato Zero, il coming out (mai fatto), moglie, carriera e controversie: chi è il celebre cantante e autore oggi a Domenica In

Renato Zero sarà ospite oggi, 10 dicembre, a Domenica In, pronto per essere intervistato dalla padrona di casa Mara Venier. La sua aura da artista dirompente e visionario è rimasta immutata per sei decenni e oggi, a conferma di ciò, è uno dei cantanti italiani di maggior successo ancora in attività.

Oltre a presentare il suo ultimo album "Autoritratto", uscito l'8 dicembre con 13 brani di cui 7 inediti, il celebre cantante ed autore romano ripercorrerà i più importanti momenti della sua straordinaria carriera.

Vediamo allora di seguto tutto quello che c'è da sapere su quest'icona della musica leggera italiana.

Origini e biografia

Renato Zero, al secolo Renato Fiacchini, è nato a Roma il 30 settembre 1950, dall’unione tra il poliziotto Domenico Fiacchini e l’infermiera Ada Pica. Oggi ha quindi 72 anni. Ha trascorso la sua infanzia in via Ripetta 54, a due passi da piazza del Popolo, in una famiglia insieme alla nonna Renata, le tre sorelle Enza, Fiorella e Maria Pia (il fratello Giampiero nascerà dieci anni più tardi).

A 14 anni ha ottenuto il suo primo contratto per 500 lire al giorno al Ciak di Roma, ma l’ingresso ufficiale di Renato nel mondo della musica è datato 1967, con un 45 giri prodotto da Gianni Boncompagni, anche autore dei testi con musiche di Jimmy Fontana. In quegli anni, cerca la sua identità artistica e frequenta il noto locale "Piper" di Roma, un porto di mare per gli avventori del panorama musicale romano. Qui incontra e conosce artisti del calibro di Mita Medici, Patty Pravo, Mia Martini, Loredana Berté e Renzo Arbore.

Renato esplode artisticamente negli anni '70, cavalcando l'onda del glam rock, grazie al suo personaggio dirompente e anticonformista, che saprà fare breccia nel grande pubblico.

Carriera, album, brani

Nel corso della sua lunga carriera, Renato Zero ha pubblicato in totale 44 album, (l'ultimo è il 45°) di cui 31 in studio, 8 dal vivo e 5 raccolte ufficiali. La sua pubblicazione di maggior successo è "Presente", 26esimo disco della sua parabola artistica, uscito nel 2009, certificato Disco di Diamante (oltre 10 milioni di copie vendute) dalla Fimi.

Renato Zero ha scritto complessivamente più di 500 canzoni e numerosi testi e musiche per altri interpreti. Tra i suoi singoli di maggior successo ricordiamo "Cercami", "Triangolo", "Magari", "I migliori anni della nostra vita", "Spiagge", "Amico" e molti altri.

Inoltre, il cantante è stato per un totale di 48 settimane al primo posto della classifica italiana e ad oggi è l'unico artista ad aver raggiunto il primo posto nella graduatoria degli album più venduti in Italia in ben sei decenni consecutivi. Per celebrare i suoi 60 anni, alla fine del mese di settembre del 2010, inizia il tour "Sei Zero": una serie di otto concerti in undici giorni.

Vita privata: chi è la moglie di Renato Zero

Renato Zero ha avuto una storia d'amore con Enrica Bonaccorti, a inizio anni '70 quando entrambi poco più che ventenni. La loro relazione è durata circa due anni, ma è stata talmente intensa che i due avevano pensato addirittura al matrimonio. Poi però sono emersi degli attriti e i due si sono lasciati, andando ognuno per la sua strada.

Sempre negli anni '70, il cantante si è legato sentimentalmente a Lucy Morante, sua ex manager e sorella di Massimo Morante, chitarrista dei Goblin. La storia d'amore dura ancora oggi, ma i due non si sono mai sposati. Renato ha ribadito più volte l'intenzione di non convolare a nozze: «Di sposarmi non m'è mai venuto in mente - ha detto durante un'ospitata a Domenica In - Ho avuto tante storie, ma non sono mai stato cliente di negozi che vendono bomboniere: ho scelto di sposare il mio pubblico».

Nel 2003 il cantante ha adottato un figlio, Roberto Anselmi Fiacchini, che lo ha reso nonno di due nipoti, Virginia e Ada, a cui ha dedicato il brano "La mia carezza" (2020).

Evasione fiscale

Non è mancato qualche episodio controverso, nella lunga carriera di Renato Zero. Nel 2010, l'artista ha ricevuto un avviso di garanzia dalla Procura di Napoli per una presunta evasione fiscale, pari a circa 2 milioni di euro, depositati in una banca nel Principato di Monaco. L'inchiesta è nata dalle indagini sulla commercialista del cantante, Stefania Tucci, condannata per truffa. Nel 2018 - riporta Il Sole 24 Ore - ogni contenzioso fiscale è stato chiuso e quello penale archiviato.

Renato Zero e il coming out mai fatto: ecco perché

Le voci sulla presunta omosessualità di Renato Zero accompagnano il cantante fin dai primi anni della sua carriera. Ad alimentare le dicerie, contribuivano sicuramente i look provocatori e stravaganti esibiti dall'artista e tutti aspettano da sempre il coming out, mai arrivato. Il diretto interessanto ha però smentito più volte le voci di corridoio, dichiarando in molteplici occasioni di essere attratto solo dalle donne.

«Ho dichiarato di essere omosessuale una volta per non svolgere il servizio militare – aveva detto l’artista romano in un’intervista a Domenica In - ma in realtà sono fatto di ben altra pasta". Una frase che all'epoca fece infuriare il presidente Arcigay Roma, Fabrizio Marrazzo, che la considerava offensiva.

Poi, in una successiva intervista a Diva e Donna Renato Zero ha precisato: «Se arrivasse un uomo e mi provocasse un trauma formidabile non vedo che cosa ci sarebbe di male a starci insieme», mettendo fine una volta per tutte alle polemiche.