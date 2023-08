Reazione a catena, i Dai e Dai censurati dalla Rai. Marco Liorni allibito: «Ma cosa state dicendo? Parole che non si possono usare»

I Dai e Dai censurati ieri a Reazione a catena. Una scena mai successa nel quiz show condotto da Marco Liorni quella che è andata in onda ieri, 15 agosto su Rai1. Il trio nel gioco de L'intesa vincente dovevano indovinare una parola peccato che nel farlo abbiano preso uno scivolone enorme scatenando la reazione del conduttore che li ha prontamente ripresi.

Reazione a catena, i Dai e dai censurati

Il termine da centrare era "borsetta", così i Dai e dai costruiscono una frase cadendo in un cliché infelice. “Cosa”, “Piccoletta”, “Prendi”, “Alla”, “Vecchietta”.

Cosa è successo

La vera stranezza in tutto ciò è la decisione della Rai, che certo non lascia passare l'accaduto ma nonostante le puntate siano registrate decide di mandare in onda il passaggio, bippando il contenuto spiacevole del riferimento. Un fatto del genere non era mai accaduto.