Rai, quattro nuovi show per l'estate: ecco cosa vedremo in tv

Un nuovo palinsesto per l'estate targata Rai. Dall'almanacco, simbolo storico della tv di qualche anno fa, ai consigli sul sesso, passando per la musica e un innovativo modo di prendere le decisioni. Da giugno a settembre l'intrattenimento della prima serata Rai sarà nel segno della tradizione, rivisitata, e delle novità. «Ho sempre vissuto in qualunque ruolo fossi il dispiacere di ricevere sempre grandi proteste di telespettatori con la cantilena che il servizio pubblico li abbandona d'estate - ha detto il direttore dell'Intrattenimento del prime time Rai, Stefano Coletta, in conferenza stampa a Viale Mazzini -. Anche per problemi di budget produrre d'estate è stata una difficoltà». «È la prima conferenza stampa di un modello industriale strutturato per generi e non per reti - ha proseguito Coletta -. È importante dare subito segnali di questo cambiamento». In conferenza - come spiegato dal direttore dell'Intrattenimento -- «quattro volti che vogliono dire un tentativo abbastanza inconsueto di accompagnare con il servizio pubblico i telespettatori anche di estate».

I nuovi programmi

Si comincia lunedì 6 giugno, alle 19.50 su Rai 2, con «Drusilla e l'Almanacco del Giorno Dopo». In mezz'ora di trasmissione la conduttrice, Drusilla Foer, rivisiterà lo storico programma della Rai, l'Almanacco del Giorno Dopo, format di grande successo che ha segnato la storia della tv italiana. «Dalla strada al palco», invece, è il nuovo show dedicato al mondo eclettico e originale degli artisti di strada, in onda in prima serata su Rai 2 da martedì 28 giugno, per quattro puntate. La conduzione è affidata a Nek, un cantautore che si è già cimentato con successo nel ruolo di conduttore e che prenderà le redini di un «festival» che porta in tv le piazze italiane e i loro protagonisti. E ancora: su Rai2, il 28 e 29 luglio e poi ogni giovedì in seconda serata, «Help - Ho un dubbio», il nuovo programma condotto da Caterina Balivo che aiuta le persone a prendere una decisione rispetto a dubbi piccoli o grandi che riguardano la propria vita. Dal 5 agosto al 9 settembre, infine, su Rai 3, in seconda serata, un nuovo programma, condotto da Angela Rafanelli, su un argomento - il sesso - che per molti è un tabù. Sex intende trattare tutti gli argomenti legati al sesso, affrontando tematiche che fino ad oggi erano sconosciute al grande pubblico, e lo farà raccontando storie, sentendo le testimonianze di protagonisti che hanno affrontato esperienze di ogni tipo.