Rai contro Angelo Mellone: «Su Mara Venier e Fiorello parole in libertà. Sono grandi professionisti»

«In riferimento al contenuto dell'intervista apparsa su Repubblica al direttore dell'Intrattenimento Day Time Rai, Angelo Mellone, da ambienti Rai trapela - a quanto si apprende - che alcuni riferimenti a Fiorello e Mara Venier sono parole in libertà che non corrispondono affatto al pensiero del Vertice aziendale». Insomma sembra proprio che i vertici dell'azienda della tv di Stato non abbiano gradito le parole di Mallone rilasciate ieri.

Rai contro Angelo Mellone: cosa aveva detto

Ripensando alla stagione invernale e al duello con la diretta concorrente, il manager ha affermato che «Fiorello, con i suoi ascolti altissimi la mattina su Rai 2, prende pubblico dalle reti Rai, non a Mediaset. L’errore iniziale è stato fatto: doveva andare in onda su Rai 1».

Domenica In, cambia tutto: «Va reinventata, Mara Venier una fuoriclasse». Il direttore Rai: «Giletti? Non so cosa succederà»

Come sarà la prossima stagione di Domenica In? «Tutta da inventare, bisogna vedere che succederà con Mara Venier, che è una fuoriclasse. Il programma resiste, la concorrenza ha saputo costruire un’offerta fortissima. La domenica va ripensata con un’offerta cronaca/intrattenimento, magari a segmenti».

La reazione dei vertici Rai

Parole che non sono state proprio gradite dai vertici Rai. «Sono infatti indiscutibili - e costituiscono una risorsa fondamentale per il servizio pubblico - il talento, la passione il grandissimo successo di ascolti e la scommessa di un mattin show su Rai2 di una star assoluta come Fiorello. E lo stesso vale per il grande contributo che ha dato e darà alla Rai anche nella prossima stagione la signora della Domenica della televisione come Mara Venier».