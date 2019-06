Rai, black out di un'ora e mezza per tre reti nella notte

Black out nella notte per le tre reti generaliste Rai1, Rai2 e Rai3. Lo riporta l'Adnkronos secondo la quale questa notte, a partire dalle 24 circa, ci sarebbe stato un black out della trasmissione durato oltre un'ora e trenta minuti e provocato da problemi al Mux 1 di Monte Mario. La gestione tecnica dei ponti di trasmissione è di Rai Way.