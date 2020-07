Premio Campiello, la proclamazione del vincitore assoluto avverrà per la prima volta in piazza San Marco

VENEZIA - La proclamazione del vincitore assoluto del Premio Campiello avverrà in piazza San Marco per rispetto delle norme anti Covid. E rappresenterà il ritorno dei grandi eventi culturali a Venezia che tanto ne ha sofferto l'assenza negli ultimi mesi. L'annuncio è stato dato a Venezia durante l'evento co-organizzato con Umana, nel corso del quale sono intervenuti i cinque finalisti della 58ma edizione del Premio insieme al sindaco della città Luigi Brugnaro, a Maria Raffaella Caprioglio, presidente di Umana, e ad Enrico Carraro, presidente della Fondazione Il Campiello e di Confindustria Veneto. Si tratta di una novità per il Premio fondato dagli industriali del Veneto e per tutta la città di Venezia. © RIPRODUZIONE RISERVATA