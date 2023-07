Pino Insegno e Il Mercante in Fiera: «Ainett Stephens non sarà la gatta nera, è grande». E arriva la risposta della showgirl

I nuovi palinsesti Rai sono stati svelati e i telespettatori non vedono l'ora di poter vedere alcuni programmi che ritornano dal passato, come nel caso del Mercante in fiera, che torna nella fascia pre serale dalla nuova stagione televisiva, a settembre. Al timone lo storico conduttore del programma, Pino Insegno (63 anni), e i fan si sono subito chiesti se ad accompagnarlo ci sarà la Gatta Nera, personaggio molto importante per i concorrenti del gioco.

Pino Insegno e il Il Mercante in Fiera

I telespettatori si ricorderanno sicuramente la bellissima Ainett Stephens che, con una tutina in lattice nera super attillata e i capelli ricci voluminosi, accompagnava i partecipanti nel lungo percorso. Ainett era ricordata per la sua sensualità a cui neanche Pino Insegno riusciva a resistere. Ma ci sarà nella prossima edizione? Andiamo a scoprire che cosa ha detto Pino Insegno.

Il Mercante in fiera era uno dei programmi più popolari nei primi anni 2000 e, finalmente ritorna in tv dopo 16 anni di assenza. Cosa cambierà? Pino Insegno ha già preannunciato che sarà un conduttore più maturo rispetto alle scorse edizioni perché è cresciuto e cercherà di «essere più mirato».

I fan si chiedono però se la famosissima Gatta Nera, interpretata da Ainett Stephens, sarà ancora nel cast e Pino Insegno ha rivelato a Davide Maggio: «Il nostro pubblico è quello dei ragazzi dagli 8 anni ai 28. Il Mercante in Fiera è un gioco conosciuto, si gioca in famiglia da sempre e ha delle carte molto intelligenti che realizzò un disegnatore. Lasceremo il Lattante ma magari ci saranno anche nuove carte come l’Influencer e il Rapper. Ovviamente ci sarà anche la Gatta Nera, la stiamo cercando. Ainett Stephens è diventata un po’ più grande, sono passati tanti anni, resta indimenticata icona di quel programma.

Lei non ci sarà. Ci sarà un altro tipo di scelta. Bisogna sempre cercare di cambiare un minimo le cose perché sono passati 15 anni».

Quindi Ainett sarebbe stata lasciata a casa perché troppo grande? Ainette Stephens ha 41 anni, ma il suo fisico tonico che mette spesso in posa sul suo profilo Instagram sembra non mostrare i segni dell'età che passa.

Restiamo in attesa di scoprire chi sarà la sostituta della Gatta Nera per eccellenza e come la prenderanno i telespettatori. Ainett Stephens ha risposto ad alcune domande sulle sue storie Instagram e la maggior parte delle persone le chiedevano cosa ne pensasse delle dichiarazionoi di Pino Insegno. La (ex) Gatta Nera ha dichiarato: «Non sapevo nulla del ritorno del programma, me l'hanno detto i miei amici. Qualora dovesse esserci una gatta nera nel programma le faccio un grandissimo in bocca al lupo. Rimarrò per sempre legata a quel personaggio».