Paolo Brosio e Maria Laura insieme da Barbara d'Urso dopo la rottura: «È finita, ma ci siamo amati tanto»

La loro love story è sempre stata molto controversa, soprattutto da parte di coloro che non credevano sulla genuità della loro relazione, considerata da molti opportunista. A prescindere dai pettegolezzi la storia fra Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis è finita. Nello studio di Barbara D'Urso, a Domenica Live, a commentare l'accaduto i due ex.

Paolo Brosio e Marialaura De Vitis, la coppia annuncia la rottura sui social

LE PAROLE DI LEI - Per la De Vitis una divisione che non altera il loro sentimenti: «Purtroppo è finita, perché ci vogliamo così tanto bene e sento che Paolo rimarrà sempre una persona presente nella mia vita. Sono molto dispiaciuta perché razionalmente vorrei provare amore per Paolo, ma non possiamo mentire a noi stessi. Ogni volta che sono stata ospite dei tuoi programmi, che mi sono seduta qui, ho sempre detto la verità. Purtroppo quell'amore che provavamo è finito, per entrambi. Di comune accordo siamo arrivati a questa conclusione. Ci siamo incontrati per parlarne e siamo arrivati alla conclusione che era subentrato il bene e l'affetto. Ad oggi non amo più Paolo, gli voglio molto bene. Difficile dare una data alla fine di un sentimento. Un anno quasi che stiamo insieme, invece di crescere è scemato, sarà che siamo partiti a bomba, anche iniziando subito a convivere, tra Milano e Forte dei Marmi. Abbiamo vissuto momenti bellissimo. Paolo mi ha detto che anche lui ha smesso di amarmi, almeno così mi ha detto. A me dispiace molto, sto soffrendo, come Paolo sta soffrendo, ma non ci amiamo più. Mi ha guardato negli occhi e mi ha detto che non prova più amore per me. Non c'è amore tra di noi ad oggi».

LE PAROLE DI LUI - Ma il pubblico in studio e Barbara D'Urso non ci credono. Per replicare di persona entra in studio Paolo Brosio: «Tengo a precisare che il nostro è stato un rapporto forte da parte di entrambi, l'uno verso l'altro. Quando ho avuto il Covid e sono entrato nella casa del GF, tutto quel momento brutto che ho vissuto, l'unica persona che è partita da Milano e è venuta in ospedale, dove non poteva entrare, poi a Frascati, è stata l'unica persona che mi è stata vicina. Il nostro è stato un legame intenso, da parte di entrambi. Il legame è venuto meno, per motivi nostri. L'entusiasmo, la forza di vederci e stare insieme è mancata in questo ultimo periodo. Io ho voluto molto bene a Maria Laura, ci siamo amati. L'amore che uno prova per una persona è quando c'è un ricambio. Io ho avuto due matrimoni, importanti, con donne belle e più giovani di me. Ho avuto tante relazioni, nel periodo in cui ero socio con Flavio Briatore. L'incontro dopo Ferragosto con Maria Laura è stato subito inteso e ricambiato. Quando è venuto a mancare questo sentimento ci siamo messi alla prova. Siamo stati distanti e abbiamo capito. Ci sono delle ragioni specifiche che però non posso dire. Non c'è una donna da parte mia, né una persona a cui lei ha dato simpatie o mi ha tradito, per quello che so io. Di donne belle ne ho avute parecchie, ma il bene che ho voluto a Maria Laura è tanto. Abbiamo ufficializzato la nostra rottura da una decina di giorni. L'ho guardata negli occhi e gli ho detto che il nostro legame non era più forte come prima. Ci sono delle cose interiori, della mia persona. Non riguarda i dubbi che possono venire o altro. Al momento per me Dio è al primo posto. Le domande sono giuste, ma i motivi lo sappiamo noi. Tu hai idea di quanto stia pregando per Maria Laura? Non ne hai idea».

I due hanno definitivamente messo una pietra sopra a loro relazione? Solo il tempo, e Barbara D'Urso, sapranno darci la risposta.