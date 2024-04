Paola Gassman è morta, l'attrice (figlia di Vittorio) aveva 78 anni: era malata da tempo

È morta, a 78 anni, Paola Gassman.

All’inizio nella compagnia di Luca Ronconi prendendo parte al leggendario spettacolo itinerante ”Orlando furioso”. Entrò successivamente nella compagnia Brignone-Pagliai rappresentando ”Spettri” di Ibsen e ”Processo di famiglia” di Fabbri. Recitò quindi con il padre Vittorio in ”Cesare o nessuno”, ”Fa male il teatro” e ”Bugie sincere”. Con Ugo Pagliai fondò la compagnia Gassman-Pagliai portando in scena molte commedie di Pirandello: ”Liolà”, ”Il piacere dell'onestà”, ”L'uomo, la bestia e la virtù”, ”Ma non è una cosa seria”. E poi ancora ”Il bugiardo di Goldoni”, ”Il gatto in tasca” di Feydeau, ”Scene di matrimonio” di Svevo, ”Il mercante di Venezia” e ”Sogno di una notte di mezza estate” di Shakespeare. Aveva recitato con grandi registi come Squarzina, Castri, Bolognini, Piccardi, Sciaccaluga, Ronconi, Maccarinelli. Tra i suoi spettacoli recenti si ricordano ”Spirito allegro” di Coward, ”Giù dal monte Morgan” di Miller, ”Vita col padre” di Crouse, ”Harvey” di Chase” Ifigenia in Aulide e Elena di Euripide, Viaggio a Venezia e La bottega del caffè di Goldoni. Negli ultimi anni con Pagliai si era dedicata anche alla poesia. Nel 2007 aveva pubblicato con Marsilio l’autobiografia ”Una grande famiglia dietro le spalle”.