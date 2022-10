Gf Vip, il video choc del party organizzato da Pamela Prati per la festa del figlio (inesistente) di Mark Caltagirone: «Ero sola sul mio terrazzo. È stato orrendo»

Quattro anni fa Pamela Prati fu tra le donne più chiacchierate d'Italia perché protagonista di una storia d'amore con Mark Caltagirone che l'avrebbe portata all'altare da lì a breve. Una storia totalmente inventata in cui Pamela per alcuni è stata vittima di un sistema architettato contro di lei e per altri invece è stata la carnefice. La verità non si sa ma quello che è certo è che la Prati ne è uscita distrutta sia da un punto di vista fisico, è arrivata a pesare 37 chili, sia da un punto di vista professionale, non ha piu' lavorato da allora. Stasera al Gf Vip la showgirl torna a parlare di tutto questo.

Pamela Prati, ecco la verità sulla storia (immaginaria) con Mark Caltagirone: «È stato crudele. Ho mentito? Stata spinta a farlo»

Gf Vip, Pamela Prati dice la sua verità su Mark Caltagirone

«Continuo a soffrire per tutto questo. L'ho conosciuto in un ristorante perchè i miei truffatori mi hanno invitato in un locale in cui andavo tante persone dello spettacolo. Io mi ero lasciata con il mio precedente ragazzo e mia sorella era morta da poco». Ma Pamela quella sera non ha conosciuto Mark ne ha solo sentito parlare. «Lui anche si era lasciato da poco, questo mi avevano detto, che aveva adottato un bambino di nome Sebastian che aveva un tumore». Anche Mark, secondo il racconto di chi avrebbe architettato tutto, era un uomo distrutto che aveva bisogno di amore. «In lui ho trovato le mie stesse fragilità. Era un uomo problematico e mi raccontava di questa donna che aveva approfittato di lui e mi raccontava di questo bambino che soffriva. Io ho tanti fratelli e sorelle e quando ero piccola a me e ai miei fratelli ci hanno allontanti da casa. E'stato un inferno. Mia madre mi pettinava, mi dava da mangiare, sentivo il suo profumo una volta al mese, ma solo dopo un tot di anni ho scoperto che era mia madre. Mio padre ci aveva lasciati e secondo le persone mia madre non poteva occuparsi di noi e dopo aver lavorato tutta la vita poi è venuta a riprenderci. Io capivo che Mark mi somigliava, che aveva bisogno d'amore, ci mandavamo canzoni, ci scrivevamo cose belle»

Pamela Prati, Caterina Balivo svela le lacrime e i retroscena sul caso Mark Caltagirone

L'intervista di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini cerca la verità: «Come hai potuto innamorarti di un uomo che non hai mai visto?»

La Prati continua: «Quando siamo entrati in confidenza lui mi ha raccontato che era il figlio di un boss e quindi non poteva farsi vedere, lui era un testimone di giustizia che aveva visto ammazzare suo padre ed era stato salvato dal suo autista ed era stato adottato dalla famiglia Caltagirone che gli aveva permesso di studiare e diventare l'impreditore che era. L'ho visto, anzi intravisto, tre volte in video chiamata. E facevamo l'amore con lui tutte le sere. Lui rispondeva alle mie foto nuda con immagini senza il viso, ma io non ci ho pensato che poteva essere una truffa perché lo amavo. Io dormivo tutte le notti con lui con il telefono sul cuscino».

Alfonso rincara la dose: «Questo è stato un amore folle perchè non puoi innamorarti di un uomo che non hai mai visto»

«Mi faceva sentire viva, io stavo sempre al telefono con lui, era geloso ma mi faceva sentire sempre in colpa. Io lo bloccai per 10 giorni perché era ossessivo, voleva che non mettessi certe foto, mi diceva che il figlio avrebbe sofferto se avesse visto le mie foto troppo svestita. Poi una mia amica mi ha detto che invece era una forma d'amore e l'ho sbloccato».

Pamela Prati, l'accusa a Maria De Filippi: «Le ho chiesto aiuto, non mi ha neanche risposto». La rabbia della showgirl a Belve

L'avvertimento del conduttore

Racconta di una cosa che è successa a lui il conduttore del reality: «Quando la vostra storia è diventata pubblica ho saputo che lui era imparentato con la famiglia Coppi e mi è venuto in mente un episodio in cui io ero cascato: si era presentato sulla mia bacheca un uomo Simone Coppi di cui io mi ero invaghito e ti telefonai dicendoti di allonarti da tutto quello perchè sapevo che era una truffa, perché tu non hai smesso?»

Qui un'altra rivelazione: «Io sono stata minacciata perché non potevo dire chi era lui, avevo litigato con tutti per lui, mi erano rimasrti solo lui e Sebastian e i miei truffatori. Il 10 di agosto Sebastian compiva gli anni e io mi sono trovata quella notte da sola a festeggiare sul terrazzo del mio palazzo da sola».

Pamela Prati, Eliana Michelazzo attacca: «Mi ha fatto fare fuori da tutto». E poi fa una insinuazione

Il video choc della festa di Sebastian

Alfonso mostra per la prima volta un video sconcertante: la Prati è da sola su un terrazzo allestito a festa per il party di Sebastian che ovviamente però non c'è. Palloncini, canzonie torta c'è tutto per il party organizzato da pamela Prati peccasto manchi il festeggiato e anche gli invitati. «È stato orribile».

Pamela Prati, Caterina Balivo svela le lacrime e i retroscena sul caso Mark Caltagirone

La truffa e la gogna mediatica

Poi arriva il giorno del compleanno di Pamela a novembre e il piccolo gli manda un video messaggio. la presenza di sebastian era quotidiana per la Prati si sentono tutti i giorni. Poi un giorno arriva sul telefono della regina del bagaglino la foto di una bambina, Rebecca. Poi subentra un'altra bambina, Rebecca che, insieme a Sebastian, diventa sua figlia (questi bambini però non esistevano). Io ora, però sono libera e menomale che ho scoperto la verità. Io mi volevo togliere la vita. È stata fatta una gogna mediatica come se avessi la lebbra, mi hanno anche sbattuto contro lo sportello di una macchina. Parlando del matrimonio, io ero convinta che lo avrei sposato. Io non so chi sia quest'uomo nella realtà ma vorrei tanto saperlo, perché si deve vergognare. Sono stata vittima di una truffa affettiva. Io ho perso il lavoro per questo caso, i colleghi sono stati i peggiori, invece di capire. Mi hanno anche scritto che il loro scopo era di distruggermi».