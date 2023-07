Palinsesti La7, da Mentana a Gruber confermato il gruppo storico. Gramellini e Barbero le grandi novità. Parenzo al posto della Merlino

Dopo Rai e Mediaset anche La7 annuncia le novità (e le conferme) per la prossima stagione televisiva. La rete di proprietà di Urbano Cairo ha svelato le sue carte e vivrà una stagione di cambiamenti, legati soprattutto all'addio di Myrta Merlino, che dopo 12 stagioni ha lasciato L'Aria che tira per passare a Mediaset e condurre Pomeriggio 5.

Il nuovo palinsesto la7

Il nuovo palinsesto di La7 per la stagione 2023/2024 conferma il gruppo storico della rete. Da Enrico Mentana a Lilli Gruber, passando per Giovanni Floris, Andrea Purgatori, Corrado Formigli, Diego Bianchi, Aldo Cazzullo, Licia Colò, Tiziana Panella. Tornano anche David Parenzo, Marianna Aprile, Luca Telese.

Le dichiarazioni di Cairo

Cairo sottolinea la rilevanza di stare sul mercato solo con una rete, ricordando Berlusconi ai tempi in cui lavorava con il Cavaliere: «Lui diceva che per competere con la Rai che aveva tre reti, avevamo bisogno di tre reti.

I 5 punti di forza

Informazione, approfondimento, inchieste, intrattenimento culturale e satira. Sono questi i cinque elementi più rilevanti del nuovo palinsesto di La7 per la stagione 2023/2024. Dal gruppo storico con Enrico Mentana, Lilli Gruber, Giovanni Floris, Andrea Purgatori, Corrado Formigli, Diego Bianchi, Aldo Cazzullo, Licia Colò, Tiziana Panella, alle riconferme di David Parenzo, Marianna Aprile, Luca Telese, fino a new entry come Massimo Gramellini. Questi i nomi di punta dell'emittente, che ha presentato il suo nuovo palinsesto a Milano. Tra le diverse novità, in arrivo nel weekend Massimo Gramellini con un doppio appuntamento il sabato e la domenica: una bussola per leggere e capire l'attualità. Saranno previste anche incursioni nel palinsesto dello storico Alessandro Barbero, a cui saranno affidati speciali di prima e seconda serata. A completare l'offerta sull'approfondimento sarà la collaborazione con Ezio Mauro, che firmerà uno speciale all'interno della nuova stagione di Atlantide.

Gramellini e Barbero le novità

Massimo Gramellini e Alessandro Barbero sono due delle new entry del nuovo palinsesto di La7 per la stagione 2023/2024 svelato oggi a Milano. Gramellini, dopo l'addio alla Rai, approda sul canale di Urbano Cairo nel weekend con un doppio appuntamento il sabato e la domenica: una bussola per leggere e capire l'attualità. Confermati inoltre i rumors circolati nei giorni scorsi su Alessandro Barbero. Allo storico saranno affidati speciali di prima e seconda serata. A completare l'offerta sull'approfondimento un'altra eccellenza sarà la collaborazione con Ezio Mauro, che firmerà uno speciale all'interno della nuova stagione di Atlantide.

Il caso Giletti

Dopo la chiusura di Non è l'Arena di Massimo Giletti su La7 Urbano Cairo chiarisce: «Giletti ha condotto in 6 anni 194 puntate di “Non è l'Arena”, dove ha potuto trattare in totale libertà tutti gli argomenti che ha voluto, inclusi quelli relativi alla mafia sulla quale ha fatto molte puntate, con tutti gli ospiti che ha voluto invitare». Poi, un augurio che, pare voli per un Giletti lontano da La7: «Gli auguro di trovare la stessa libertà incondizionata nella sua prossima esperienza televisiva o di altro genere».

Barbara D'Urso e Lucia Annunziata, nessun contatto

Tra le domande dei giornalisti fatte durante la conferenza stampa anche quella di contatti eventuali con Barbara D'Urso, che Cairo smentisce: «Barbara D'Urso non abbiamo avuto alcun contatto, pur essendo un'eccellente professionista». Il patron smentisce anche contatti con Lucia Annunziata per un suo eventuale passaggio a La7 dopo addio alla Rai.

Lingo rimane ma ancora non ha un conduttore

La7 la conferma di Lingo, il quiz condotto nella scorsa stagione da Caterina Balivo, conduttrice che nel frattempo è tornata in casa mamma Rai, dove presenterà un programma nel pomeriggio di Rai1. Chi arriverà al suo posto? «Non sappiamo ancora chi condurrà e non abbiamo ancora confermato Lastrico o Capua».

L'Aria che Tira, Parenzo al posto della Merlino

Focus per le sorti de L'Aria che Tira, uno dei programmi principali del palinsesto della rete. Chiusa la stagione di Myrta Merlino, che è passta a Canale 5 per condurre Pomeriggio 5, per il programma del mattino di La7 arriva la sostituizione di David Parenzo, che in passato aveva già sostituito temporaneamente la conduttrice.