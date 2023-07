Myrta Merlino presenta il nuovo Pomeriggio 5 (post Barbara D'Urso): «Basta gossip, non mi appartiene. La cronaca non va spettacolarizzata»

Meno trash e più storie. Myrta Merlino arriva a Pomeriggio 5 e segue alla lettera le nuove disposizioni di Pier Silvio Berlusconi: spazio all'informazione. La giornalista lascia La7 dopo 12 anni e arriva a Mediaset spodestando la regina del pomeriggio di Canale 5 Barbara D'Urso (che non l'ha presa benissimo).

Malumori a parte, scopriamo insieme come sarà il nuovo Pomeriggio 5. È prorio la nuova padrona di casa a raccontare come ha vestito il suo talk show.

Myrta Merlino presenta il nuovo Pomeriggio 5

«Sarò il nuovo Pomeriggio di Mediaset. Niente gossip, farò cronaca popolare. - racconta a La Stampa - Credo che la casalinga di Voghera non esista più. Sono donne e madri come me e hanno le mie stesse curiosità e le mie stesse paure. Pier Silvio mi ha convinto: ragione e sentimento possono stare nello stesso programma».

Entra a Mediaset in punta di piedi la conduttrice: «Mi avvicino con umiltà e empatia a un grande pubblico che è sempre più sfaccettato e non vedo l’ora di iniziare a chiacchierare con loro. Basta gossip, farò cronaca popolare. Il nostro Pomeriggio Cinque sarà un rotocalco con tante sfaccettature e tutti i colori della vita. La parola gossip non mi appartiene. Mi piace di più la parola ‘scoop’, condividere con il pubblico notizie esclusive anche su temi da tabloid, certamente. Penso che le cosiddette soft news, siano in realtà una cosa molto seria e che vadano trattate con attenzione e rigore. Lo faremo, con personaggi di spettacolo, temi e fatti di costume, il racconto anche del bello che c’è nel mondo». Ed entra più nel dettaglio: «Tra le sfaccettature non mancherà ovviamente la cronaca che “ci racconta il mondo e costruisce la storia, giorno per giorno” e che verrà trattata “con serietà, sensibilità e voglia di comprendere, senza spettacolarizzazione»

Le anticipazioni

Stop al gossip. Una novità che era stata anticipata così da Dagospia: «La rivoluzione non riguarderebbe solo la durata ma i vertici avrebbero messo le cose in chiaro: cambiamenti importanti nel gruppo di autori, via prezzemolini e mostri del trash presenti soprattutto nella seconda parte e una spinta maggiore verso l’informazione».