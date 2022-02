Checco Zalone 6 Tutti ci avevano provato. Solo Amadeus, alla fine, ci è riuscito. Ma forse Checco pensava di stare a Zelig e non sul palco di Sanremo. Debutta al Festival e fa pure qualche scivolone: tipo presentarsi senza mascherina in mezzo al pubblico. E' stato colpito anche lui dalla maledizione del comico all'Ariston: come Bisio o Crozza gli anni passati. La favoletta contro l'omofobia delude. E ci manca Fiorello.

Amadeus 9 Subito la bella notizia: «Forse stasera si chiude anche prima dell'1.15». Già questo annuncio merita il massimo dei voti.

Pausini- Mika- Cattelan 9 Già li immaginiamo sul palco dell'Eurovision 2022 e già ci piacciono da morire. Internazionali quanto basta, sfoggiano la conoscenza di tre lingue con un certo orgoglio (e fanno bene).

Emma 8 "Ogni volta è così", lo dice anche il titolo della sua canzone. Ogni volta che sale sul palco Emma non sbaglia un colpo. Bella la canzone, bella lei, azzeccata l'accoppiata con Francesca Michielin come direttore d'orchestra.

Iva Zanicchi 9 L'età di una signora non si confessa mai, d'accordo, ma nel suo caso vale davvero la pena di sbandierarla. A 82 anni Iva ha fatto un patto con il diavolo. E si lancia in un acuto da far impallidire i ragazzini usciti dai talent. Altro che autotune. Standing ovation meritatissima.

Sangiovanni 7 Non si smentisce. Canzone perfetta per radio e video di TikTok. E' giovanissimo, spigliato e ci sa fare.

Giovanni Truppi (N.c) Passi il torso nudo di Achille Lauro, ma presentarsi sul palco dell'Ariston in canotta anche no. Persino Amadeus lo bacchetta: «Hai dimenticato la giacca». La canzone però non è male.

Rettore-Ditonellapiaga (7) La Chimica c'è. La canzone è già una hit. E poi Rettore versione Crudelia Demon è un meme perfetto per i social.

Elisa 8 Perchè ci ha messo 20 anni a tornare? Con quella voce Elisa potrebbe pure cantare l'elenco telefonico.

Fabrizio Moro 5,5 Praticamente la stessa canzone da 15 anni. Ma almeno sa cantare. E sui social denunciano la somiglianza con "Che sia benedetta" della Mannoia. Ah perché non era quella?

Tananai 4 Più che a Sanremo sembra stia cantando sotto la doccia. Era difficile portare una canzone inutile al Festival. Lui ci è riuscito.

Irama 7 Bel pezzo. Peccato per il centrino della nonna che si è messo addosso: era meglio nel video preregistrato dell'anno scorso.

Aka7even 8 Al suo primo Sanremo vince il derby con Sangiovanni. La canzone è "perfetta così". E anche lui.

Lorena Cesarini 7 Emozionatissima. In pochi la conoscono e lei sente il dovere di presentarsi e giustificare la sua presenza contro chi le ha scritto che è a Sanremo solo perché nera. Lei, attrice di origini italo-senegalesi, classe 1987, sfodera un monologo contro il razzismo che la fa commuovere e commuove.

Le Vibrazioni 5 Più che Vibrazioni, sono vere e proprie urla. Sarcina stecca più di una volta sul palco. Sarà per l'assenza di Beppe Vessicchio che doveva dirigere l'orchestra e invece (misteriosamente) manca.