Ornella Vanoni (senza freni) a Che Tempo che fa: «Prima ridevo di tutto perché ero sempre ubriaca, ora mi annoio»

Ornella Vanoni senza freni a Che tempo che fa.

La cantante a colloquio con Fabio Fazio ha ricordato con ironia e nostalgia i tempi antecedenti all’operazione di impianto del pacemaker, quando le era possibile bere alcolici: «Ora che non posso più bere mi faccio due scatole così – ha detto -, e tutto quello che mi faceva ridere prima, ora non mi fa ridere più. Ridevo perché ero ubriaca». E ancora: «Cos’hanno da ridere tanto nelle pubblicità televisive – ha aggiunto – quando in tv sentiamo solo notizie terribili?».