Ornella Vanoni (milanese doc) confessa: «Mi piace più Roma di Milano. Le feste? A me a Natale viene sempre l'ansia»

Ornella Vanoni, 89 anni, è stata ospite di Radio2 Social Club, il programma condotto su Rai Radio2 da Luca Barbarossa e Andrea Perroni, in onda dal lunedì al venerdì dalle 10.35 alle 12.

Roma contro Milano

La cantante ha parlato del suo ultimo progetto discografico, "Calma rivoluzionaria Live 2023", anticipata dal singolo "Calma rivoluzionaria", in cui duetta con Samuele Bersani: «E' un ossimoro. Anche per fare la rivoluzione bisogna pianificare. Quindi ci vuole calma. Il rapporto con Samuele? Lo adoro, siamo amici, ci vogliamo bene. Lui lo ha anche prodotto, è delizioso. Come i grandi cantautori, che non ci sono più nella musica italiana».

Poi , a sorpresa, Ornella, milanese doc ha confessato: «Mi piace più Roma di Milano, ci ho vissuto per undici anni. Le feste? Che due maroni. A me a Natale viene sempre ansia. Nell'album c'è una parte live, fatta tutta con una orchestra femminile».

Mina

Ornella Vanoni, poi, ha parlato di Mina: «Lei ha portato la gioia nella musica. Era tutto moscio, si parlava di amori sfranti. Lei ha portato la gioia, la giovinezza. E io ho capito che ci si poteva divertire. Ci ho messo un po' a diventare popolare, ero troppo sofisticata, mi muovevo poco, finché non ho incontrato 'L'appuntamento', che in tutto il mondo mi chiedono di cantare. Anche se questa canzone la amo. Piace a tutti, è incredibile, le canzoni di successo partono dalla prima frase. Per me è più bella 'Domani è un altro giorno'. Le canzoni della mala? Abitavo in un palazzo all'ultimo piano, la proprietaria dell'appartamento mi ha mandato via, perché ricevevo lettere dalle carceri».