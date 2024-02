Ornella Vanoni senza freni su Sanremo: «A vederlo tutte le sere ti viene la meningite». E non risparmia nemmeno Mara Venier

Il Festival di Sanremo si è concluso con la vittoria di Angelina Mango, ma continua a far parlare nei talk televisivi, tra cui anche quello di Fabio Fazio, Che tempo che fa, che è stato spesso citato durante l'ultima serata del festival da Fiorello sul palco dell'Ariston, tanto che l'account ufficiale di CTCF ha postato un tweet di risposta: «Ci fischiano le orecchie». Durante la puntata dell'11 febbraio Ornella Vanoni ha voluto dire la sua sulla kermesse, come sempre senza freni, costringendo Fabio Fazio a intervenire.

Ornella Vanoni senza freni su Sanremo

Il Tavolo versione #Sanremo2024, questo video è diventato realtà! #CTCF pic.twitter.com/yaBlqB0P5s — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) February 11, 2024

Ornella Vanoni, in compagnia di Mara Maionchi ha raccontato alcuni aneddoti su questa nuova edizione di Sanremo, rivelando che la sua canzone preferita è stata quella di Loredana Bertè, con "Pazza", anche se dopo un po' di tempo non riusciva più a seguire le serate. «La serata che ho preferito è quella dei duetti. Ma a vedere tutte le sere il Festival di Sanremo ti viene la meningite. Ma perché tutte queste robe, un caos, io non ne potevo più. C’è troppa roba, troppo, troppe cose». Fabio Fazio è intervenuto immediatamente cercando di moderare la situazione: «No ma che dici? Perché? Ma sono stati bravissimi, salutiamo Amadeus e Fiorello che hanno fatto un lavoro pazzesco».

L'attacco a Mara Venier

Ornella Vanoni è sempre stata senza filtri e su Mara Venier, che ha accolto gli artisti di Sanremo a Domenica In, ha rivelato: «Non dirò mai più la parola ‘adoro’ e ‘divino’ ma soprattutto ‘amore’.

C’è questa parola che dovremmo dire solo a pochissime persone, ‘amore, ti amo’. Mara oggi amava tutti, Mara Maionchi, no, Mara quell’altra, che mi è molto simpatica, ama proprio tutti. ‘Ti amo’, un conto è l’umanità e un altro amare e baciare tutti. Io non sono d’accordo sull’uso della parola amore in questi contesti».