Nadia Toffa, il ricordo de Le Iene sui social a un anno dalla morte: l'emozione di Alessia Marcuzzi

A un anno dalla morte di Nadia Toffa sono diverse le persone che hanno dedicato un pensiero a La Iena scomparsa il 13 agosto del 2019. Da Alessia Marcuzzi a Nina Palmieri, da Giulio Golia a Filippo Roma, sono stati tantissimi i messaggi per Nadia che stasera sarà ricordata con uno speciale de Le Iene in televisione.



Ultimo aggiornamento: 19:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Marcuzzi posta una foto con dei fiori e scrive "per te" dedicandoli a Nadia, Nina Palmieri si lascia andare a un lungo messaggio sulla sua pagina instagram che conclude con un cuore e una dedica: "Ti vedo... e mi piace pensare che non te ne sei andata veramente. Oggi un po’ si piange, ma solo un po’. Oggi ti festeggiamo Toffa. Tanto bene, ovunque tu sia". Un lungo post anche per Filippo Roma che ricorda l'ultima volta in cui si sono visti e si lascia andare alle emozioni. Un tramonto invece è il pensiero che le manda Giulio Golia.