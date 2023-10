Myrta Merlino, Pomeriggio Cinque a rischio chiusura? Mediaset ci starebbe pensando

Myrta Merlino non è ancora riuscita a entrare nel "cuore" del pubblico a casa. Non è ancora riuscita a prendere il posto di Barbara d'Urso.

E forse, per gli argomenti, non voleva nemmeno avvicinarci. Ma i numeri sono tutti contro di lei. E le voci di una "cacciata" aumentano puntanta dopo puntata (almeno secondo il quotidiano Libero), sconfitta dopo sconfitta con La Vita in Diretta di Alberto Matano che vince, stravince sfruttando le debolezze del suo avversario e una scelta di Mediaset fin qui sbagliata.

Gli ascolti bassi

I dati Auditel dicono che Pomeriggio Cinque sotto la guida di Myrta Merlino perde quotidianamente con quasi otto punti percentuali di share medio la sfida con La Vita in diretta. Mercoledì scorso la rete ammiraglia della Rai ha raggiunto fino a un 1 milione e 826mila spettatori (22,03% di share) contro il milione e 193mila spettatori e uno share tra il 13 e il 15% dello show Mediaset.

Secondo Libero, questi numeri continuamente negativi non fanno altro che alimentare "con sempre maggiore fragore le voci attorno a ipotesi di soluzioni, anche estreme, che in azienda starebbero valutando per provare a salvare il salvabile, ovvero principalmente i soldi degli investitori che risulterebbero essere tra le parti più preoccupate in questa vicenda". Poi ancora: "Si parla già di «cronaca di una Myrta annunciata» tanto per buttarla un po’ sulla parodia ma anche di rumors e spifferi decisamente più affilati e taglienti...".

La possibile chiusura

Poi ci sono le indiscrezioni secondo Dagospia. Tra le ipotesi, secondo il sito di Roberto D’Agostino ci sarebbe anche una possibile chiusura del programma o di un ulteriore cambio radicale della formula che oggi non soddisfa nessuno, compresa la conduttrice sempre più nervosa e intrattabile. Ancora secondo il quotidiano politico a Mediaset ci si sta chiedendo come poter chiudere il programma di Myrta Merlino. A quanto pare le principali difficoltà sono legate ai contratti già firmati con gli inserzionisti pubblicitari...».

Il manager Lucio Presta rompe il silenzio

E poi c'è un altro problema tutt’altro che secondario per la tv commerciale della famiglia Berlusconi: Pomeriggio Cinque non fa da traino agli altri programmi di Canale 5 abbassando di fatto anche i loro ascolti. Stiamo parlando del quiz Caduta libera di Gerry Scotti e del Tg5 che in questo periodo volano un po’ più basso del solito coni concorrenti di Rai Uno. In aiuto della signora Merlino è intervenuto su twitter anche il suo manager Lucio Presta: «Vorrei rasserenare Dagospia che Pomeriggio Cinque non cambierà conduzione che resterà a Myrta Merlino. Se ne faccia una ragione perché altrimenti le sue già precarie condizioni psicologiche potrebbero aggravarsi». Un intervento solitario senza l'appoggio successivo di Mediaset.