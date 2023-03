Morto Gary Rossington, ultimo membro fondatore dei Lynyrd Skynyrd: sopravvisse a un incidente aereo ​nel 1977

Il chitarrista Gary Rossington, l'ultimo membro fondatore dei Lynyrd Skynyrd, è morto all'età di 71 anni. Lo ha annunciato la band americana, senza specificare le cause del decesso. Gli Skynyrd sono noti specialmente per le due canzoni cult 'Sweet Home Alabama' e 'Free Bird'.

Rossington soffriva di problemi cardiaci e si era sottoposto a un intervento chirurgico al cuore d'urgenza nel 2021. Nato nel 1951 in Florida, aveva fondato i Lynyrd Skynyrd nel 1964 con il batterista Bob Burns e il bassista Larry Junstrom. Il suo assolo di chitarra in 'Free Bird', una canzone di quasi dieci minuti, è considerato uno dei più grandi nella storia del rock.

I Lynyrd Skynyrd e l'incidente aereo del 1977

I Lynyrd Skynyrd sono una band rock statunitense formatasi a Jacksonville, in Florida, nel 1964. La band acquistò importanza durante gli anni settanta, capeggiata dal cantante e principale autore dei testi Ronnie Van Zant, fino alla sua morte avvenuta in un incidente aereo nel 1977 assieme ad altri due componenti della band: il chitarrista e cantante Steve Gaines e sua sorella, la corista Cassie Gaines. I restanti membri, tra cui Gary Rossington, si riunirono nel 1987 per un tour commemorativo durante il quale il posto di cantante fu rivestito da Johnny Van Zant, fratello di Ronnie.

La Hall of Fame

Da allora la band ha continuato a fare tour e a registrare. Dal 2010 tra i suoi membri storici rimasero i chitarristi Gary Rossington e Rickey Medlocke, che aveva fatto parte della band nel biennio 1970-71, in qualità di batterista, cantante e mandolinista, rientrandovi nel 1997 come chitarrista. Il gruppo è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame il 13 marzo 2006, e sono stati inseriti al 95º posto nella lista dei 100 migliori artisti secondo Rolling Stone.