Morgan Stevens, trovato morto l'attore di "Saranno Famosi" e "Melrose Place" : aveva 70 anni

L'attore statunitense Morgan Stevens, noto volto televisivo grazie alle interpretazioni delle serie «Saranno Famosi», «Love Boat» e «Melrose Place», è stato trovato morto dalla polizia nella cucina della sua casa. Aveva 70 anni. Sono stati i vicini a chiedere l'intervento degli agenti, dopo che da giorni non lo avevano più visto nè sentito. Non si conoscono ancora i motivi del decesso, ma le autorità ritengono che si sia trattato di cause naturali, come riferisce il sito Tmz. Dopo aver esordito a Hollywood subito dopo la laurea, Stevens ottenne il suo primo ruolo importante nel telefilm «Il profumo del potere», dove vestì i panni di Larry DeVito. Il ruolo che gli dette popolarità fu l'interpretazione dell'insegnante David Reardon durante due stagioni della serie «Saranno famosi».

APPROFONDIMENTI LA CARRIERA Morto Renato Cecchetto: chi era l'attore e doppiatore di Shrek e...

Morto Renato Cecchetto: chi era l'attore e doppiatore di Shrek e Toy Story vittima di un incidente

Negli anni '80 Stevens ha poi recitato in numeroso episodi di «Melrose Place», «Love Boat», «Magnum P.I.», «Quincy», «Una famiglia americana», «Detective per amore», «MacGyver», «La signora in giallo» e «Un anno nella vita». La sua carriera si arrestò nell'agosto del 1989, quando Stevens ebbe un piccolo incidente d'auto e fu arrestato dalla polizia di Los Angeles con l'accusa di guida in stato di ebbrezza.

Fame and Melrose Place actor Morgan Stevens found dead in his kitchen aged 70https://t.co/mEQiMFEcIQ pic.twitter.com/CsBParMaA7 — Daily Express (@Daily_Express) January 27, 2022

Durante la sua detenzione, subì percosse da parte di alcuni poliziotti per essersi rifiutato di restituire una maglietta che gli era stata data. Quando uscì dalla camera di sicurezza aveva il naso rotto, varie fratture, una mascella lussata e danni ai nervi del viso. Un esame dell'alcol nel sangue più accurato lo scagionò del tutto e l'attore fece causa per maltrattamenti contro la polizia. Tornò a recitare nel 1992, interpretando Nick Diamond in sette episodi del successo televisivo «Melrose Place». Ma il lavoro divenne sporadico e la sua ultima apparizione risale al 1999 in un episodio di «Walker, Texas Ranger».