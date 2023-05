Marco Mengoni all'Eurovision: luci, acrobati e la sua voce che alla fine di "Due vite" trema per l'emozione

Marco Mengoni in moto che passa vicino al Colosseo: italianissimo il video che presenta l'esibizione del cantante di Ronciglione all'Eurovision 2023. Performance luminosa e scintillante grazie alla regia studiatissima del coreografo internazionale Yoann Bourgeois (lo stesso che ha concepito il video di "As it was" di Harry Styles). E anche grazie alle gemme e i lustrini che indossava il cantante. Una splendida maglia di rete metallica e cosparsa di fitti punti luce dal cristallo brillante al nero: una creazione firmata Versace e Posocco. Le due vite andate in scena a Liverpool sono i giri, i salti, i giochi, le capriole che fanno due vite per incontrarsi, una o anche due volte.

Mengoni si è emozionato cantando il suo brano.

Mengoni: «Sono nella città dei Beatles, è il miglior regalo per i miei 13 anni di carriera»

«Sono molto tranquillo, qualunque sia la posizione è comunque bello. Sono già uscite le mie date in Europa, c'è molto fermento e queste sono le vere vittorie, andare a condividere con tutti il proprio lavoro». Queste le prima parole di Mengoni dopo la sua esibizione a Liverpool. «La vittoria non è al primo posto per me. Essere nella città dei Beatles, non potevo chiedere di meglio, è un regalo dopo 13 anni di carriera incredibile», aggiunge.

Marco Mengoni, premio per la miglior composizione

Mengoni ha già vinto un importante riconoscimento: si è aggiudicato il Marcel Bezençon Composer Award, ovvero il Premio per la miglior composizione. È assegnato dai compositori dei brani in concorso nella finale dell'Eurovision Song Contest. Si tratta del secondo riconoscimento per l'Italia dopo quello del 2019 di Mahmood, che nel 2019 lo aveva vinto con il brano "Soldi".

Marco Mengoni all'Eurovision 2023: quei secondi di emozione pura

Mengoni è epprodato per la seconda volta all'Eurofestival grazie al trionfo a Sanremo con la sua "Due vite". La prima volta fu nel 2013, dieci anni fa, quando il brano scelto per rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest 2013 tenutosi a Malmö (Svezia), fu "L'essenziale". Si classificò al settimo posto.

Alla fine della perfomance (versione ridotta a tre minuti per stare nella rigidissima scaletta dell'Esc) Mengoni ha avuto anche un piccolo cedimento emotivo: il suo mento e la sua voce hanno tremato e alla fine il cantante de "L'essenziale" si è concesso un bel sospiro di fronte al pubblico di Liverpool.

La bandiera arcobaleno: la scelta di Marco

All'inizio della serata Marco è uscito sul palco dell'Eurovision, durante la presentazione degli artisti in gara, con in mano la bandiera dell'Italia e la versione 2018 della bandiera Rainbow. Disegnata da Daniel Quasar, la bandiera presenta nuove strisce colorate dedicate alla comunità di colore, a quella transgender, ai malati di Hiv e a chi è morto per portare avanti la battaglia dei diritti.

Come votare Mengoni (dall'estero)

Marco Mengoni rappresenta l'Italia all’Eurovision 2023, il suo codice è il numero 11. Come si può sostenerlo e votarlo? Una delle regole dell'Eurovison è che non si può votare per il proprio Paese. Si può votare per un Paese in gara che non sia il proprio. Possono votarci dagli altri paesi.

Perciò se avete amici o parenti che abitano all'estero si può chiedere loro di televotare Mengoni e la sua “Due Vite” dando così un voto all’Italia. Non si può votare durante la trasmissione, ma solo durante la finestra di voto che è stata aperta e annunciata al termine di tutte le esibizioni in gara. L’apertura e la chiusura di questa finestra vengono infatti comunicate in diretta dai conduttori.