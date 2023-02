Lino Banfi, la morte della moglie e di Maurizio Costanzo: «Con la sua galanteria avrà fatto passare prima Lucia, ora staranno insieme»

Lino Banfi ha riservato un pensiero per Maurizio Costanzo alla camera ardente in Campidoglio. «Voglio continuare a fare il comico sennò piangiamo tutti. Stanno morendo quasi tutti e Maurizio con la sua galanteria che lo distingueva avrà fatto passare prima mia moglie. Ora staranno insieme». Le parole dell'attore che pochi giorni fa ha perso la moglie, Lucia Zagaria.

Lino Banfi e l'aneddotto con Maurizio Costanzo

«In questi giorni gira un video che avevamo fatto io e Maurizio - ha aggiunto - Intorno agli anni '90 facevamo i vecchietti. Lui mi diceva, scherzando, 'A Li tu morirai prima di me perché hai due anni in più di me'. 'E chi l'ha detto?', gli rispondevo. Ma come è strano il destino. In questi giorni è morta anche mia moglie».

Il pensiero al funerale della moglie

«Non ci aspettavamo io, Rosanna e Walter tutta questa gente, questo interesse, i telegiornali... Mi fa piacere, vuol dire che abbiamo seminato bene... io dicevo sempre con mia moglie: abbiamo costruito bene, con materiale buono, il calcestruzzo quello che conta, il ferro, e abbiamo fatto questa casa inossidabile, che non si rompe mai, antisismica, anti-cattiveria, anti-tutto, non mi aspettavo che diventasse così forte». È la testimonianza di Lino Banfi raccolta dalla 'Vita in direttai dopo i funerali della moglie Lucia, celebrati oggi a Roma. «Come tutte le donne, le buone mogli, soprattutto di una volta - aggiunge la figlia, Rosanna Banfi - mamma era assolutamente il pilastro, adesso se ne va il pilastro e dovremo fare fatica a tener su l'impianto».