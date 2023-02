Maurizio Costanzo, Maria De Filippi e quella carezza del figlio Gabriele alla camera ardente

Fa cerchi con la testa, passa svelta la punta della lingua sull'angolo della bocca allo stesso modo di quando ascolta paziente le storie e le lacrime dei suoi ospiti in tivù. Stavolta però il dolore in scena è il suo. Maria De Filippi arriva alla camera ardente di Maurizio Costanzo con il loro figlio adottivo, Gabriele. Lui piange e le accarezza una coscia. Poi si lascia avvolgere la testa dall'abbraccio di Fiorello.

Maria e l'ultimo saluto a Maurizio

Lei è serissima ma non sembra stanca. Come sempre. Ha delle scarpe da fitness bianche, pantaloni attillati di pelle e un cardigan lungo e nero. Lo sguardo è schermato da occhiali molto grandi, rettangolari.



Mentre le persone si fanno il segno della croce di fronte alla bara di Costanzo lo sguardo corre già su di lei che è qui, seduta, in veste di vedova Costanzo. Ma per chi è qui è come se ci fosse una TV accesa ed è impossibile non guardare Maria, come la chiamano tutti i suoi affezionatissimi telespettatori. Qui a fare la fila per salutare Costanzo c'è tantissimo pubblico suo che va in studio e partecipa, fedele, alle puntate di Uomini e donne e C'è posta per te. Oggi sono qui per lei che si trova ad affrontare il primo giorno senza la forza tranquilla di Maurizio.