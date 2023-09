Massimo Ranieri ospite oggi a Verissimo, cosa c'è da sapere sul cantante: età, malattia, figli, vita privata, vero nome e carriera

Nella domenica di Verissimo, oggi 10 settembre in studio Silvia Toffanin accoglierà Massimo Ranieri, protagonista della nuova fiction di Canale 5 “La voce che hai dentro”. Artista a tutto tondo Ranieri si racconterà oggi su canale 5. Vediamo dunque chi è Massimo Ranieri

Massimo Ranieri a Verissimo, cosa c'è da sapere sull'artista napoletano

Massimo Ranieri, pseudonimo di Giovanni Calone, è nato a Napoli il 3 maggio 1951 (ha 72 anni).

Cresciuto nel quartiere Pallonetto a Napoli, in condizioni relativamente umili, inizia a lavorare da giovanissimo: dal garzone al ragazzo di bottega fino all’intrattenitore di eventi. E questi saranno i primi palchi in cui si esibisce.

A notarlo negli anni '60 è il discografico Gianni Aterrano. Al fianco di Sergio Bruno parte così per un tour americano che gli vale le prime esperienze importanti, oltre che i primi veri guadagni.

La carriera

La svolta arriva nel 1966, quando il pianista Enrico Polito decide di proporgli un contratto discografico con la CGD, che lo fa esordire a soli 15 anni. È in questa occasione che spunta lo pseudonimo Ranieri, a cui poi viene aggiunto Massimo. A 17 anni al Festival di Sanremo con il brano «Da bambino» in coppia con i Giganti. Ci torna nel 1969 con Quando l’amore diventa poesia, insieme a Orietta Berti, e nello stesso partecipa al Cantagiro con una delle sue canzoni più famose: Rose rosse.

Da questo momento in poi, la carriera di Ranieri è un continuo crescendo. Ad oggi, con più di quattordici milioni di dischi venduti, è tra gli artisti italiani che ha venduto più album nel mondo. Nel 2022 partecipa, dopo 25 anni dall’ultima volta, al Festival di Sanremo, dove presenta il brano Lettera di là dal mare, scritto e arrangiato da Fabio Ilacqua, con cui si classifica ottavo e vince il Premio della Critica “Mia Martini”.

La vita privata

Della vita privata di Massimo Ranieri non si conosce moltissimo. L’artista è stato infatti sempre piuttosto riservato. Tra le donne che hanno lasciato un segno nel suo cuore ci sono però certamente l’attrice Barbara Nascimbene, la cantante lirica Leyla Martinucci (di 35 anni più giovane di lui) e la cantante Franca Sebastiani, madre della sua unica figlia, Cristiana, nata nel 1970 e riconosciuta solo 27 anni dopo.

Ora però si dice pronto ad innamorarsi di nuovo e a diventare padre. «Credo che potrei essere un padre ideale. Ho anche il fuso orario dell'artista: non sono mattiniero, ma prima delle tre di notte non mi addormento... - ha raccontato a Il Messaggero - Mia madre diceva che i figli vanno fatti da giovani, perché poi non si ha pazienza. Forse aveva ragione lei, forse no. Comunque sia, non perdo la speranza»

La figlia riconosciuta 27 anni dopo

Cristiana Calone è nata il 9 luglio del 1970, quando Ranieri aveva 19 anni, nata dalla relazione con Franca Sbastiani, morta nel 2015 per un tumore. Cristiana è oggi mamma di Massimo Claudio, 22 anni, e quindi il cantautore è nonno.

Cristiana Calone è stata riconosciuta solo anni dopo la sua nascita: prima alla fine degli anni '90 in tribunale e poi nel 2007 quando in tv l'artista partenopeo decise di parlare di Cristiana che fino a quel momento era un segreto.

Chi è Cristiana Calone

Buon sangue non mente, anche la Calone è una cantante (ha pubblicato il singolo "She's mine") e la madre sognava di vederla un giorno duettare con il celebre papà. «A me piace la musica che fa lui e mi piacerebbe anche cantare in napoletano», ha confessato l'artista, rivelando inoltre che qualche anno fa scelse di partecipare ad alcune serate con il nome di Cristiana Ranieri, ma che gli avvocati del padre glielo impedirono.

«Oggi mi sono riconosciuta come artista, non ho bisogno di usare il nome di mio padre, perché Massimo Ranieri è solo lui, io sono un'altra persona. Adesso il suo cognome ce l'ho nel cuore, non mi serve sul palco».

La scelta dello pseudonimo

La scelta di Giovanni Calone di calcare la scena musicale italiana con il nome di Massimo Ranieri è stata una decisione molto personale. "Massimo" è un nome molto comune e memorabile, mentre "Ranieri" è un omaggio al Principato di Monaco. All'epoca era uno dei personaggi più amati e famosi del mondo, avendo sposato Grace Kelly.

L'intervento

Nel dicembre del 2021 durante la sua tournee Canto perché non so nuotare il cantante viene colpito da lancinanti dolori intestinali che lo hanno costretto ad interrompere il suo tour, facendo preoccupare moltissimo i suoi fan. È stato dunque sottoposto ad un delicatissimo intervento chirurgico che per fortuna ha fatto passare l’atroce dolore. Fortunatamente adesso Massimo sta bene ed è tornato a fare musica.