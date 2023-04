Massimo Ceccherini: «Non esco mai di casa e dormo con il mio cane invece che con mia moglie»

Ospite di “Da noi…a ruota libera”, l’attore, regista, comico e sceneggiatore Massimo Ceccherini si racconta in un’intervista intima e profonda e rivela a Francesca Fialdini: “Non esco mai di casa, sono sempre in pigiama e non ce la faccio a stare in televisione, perché mi sento solo. Soprattutto mi manca il mio cane Lucio, il mio bambino, che ho dovuto abbandonare per venire in studio oggi”.

Il rapporto con il cane

E sul rapporto profondo con il proprio cane, aggiunge: “Come si parla ai bambini, io parlo a Lucio e passo tutto il giorno così. Lui è tutta la mia vita. Sono riuscito a tenere legati i demoni che avevo dentro, proprio grazie a mia moglie e a Lucio, che batte qualsiasi amore e questo lo sa anche mia moglie. Da quando c’è lui, mia moglie non dorme più con me, perché io devo dormire con lui. Quando stavo per essere riagguantato dal demone, Lucio mi dava dei segnali, cominciava a spaventarsi e io per non farlo soffrire non ricadevo nel baratro. Sono i cani che proteggono noi, sono i nostri angeli custodi. Penso che questa fase della mia vita sia la più bella, senza rinnegare le altre, perché non avevo mai avuto un rapporto con degli animali prima d’ora”.

Il passato

E sul proprio tormentato passato, l’attore ha aggiunto: “Dio è arrivato, mi ha toccato e all’improvviso ho cominciato a fare una serie di incontri che mi hanno salvato. Matteo Garrone lo conosco da molti anni ed è tra quelli che mi è sempre stato vicino e stato la mia ‘fatina’. Chi mi ha abbandonato in passato ha fatto bene perché la colpa era mia. Nel caso specifico di Garrone, fa sempre parte di quegli incontri che mi sono arrivati dopo aver pregato per un aiuto”.