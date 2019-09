Domenica In, Stefano De Martino torna da Mara Venier: «Santiago cresce velocemente»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

torna aospite di. Il ballerino, marito di, nuovamente nel salotto di Rai 1 dove, per l'ennesima volta, ha ribadito il suo amore per la showgirl argentina. «Ogni volta che vengo da te racconto di quanto io sia innamorato», dice De Martino alla Venier. L'intervista parte dopo una carrellata di immagini delle precedenti ospitate.«Ho passato un'estate di relax, mare e famiglia. Il resto lo potete immaginare da soli», racconta il ballerino dalla sua poltrona. «Il bambino? Cresce velocemente. Santiago è testardo come la madre», aggiunge. Sul ritorno con Belen, racconta: «Ci siamo ritrovati perché in realtà non ci siamo mai lasciati. Siamo stati fortunati, non tutte le coppie riescono a ritrovarsi. Una cosa per apprezzarla devi perderla prima, io auguro a tutti di non perderla». Guardando le immagini di Santiago De Martino si commuove: «Quando lo guardo io mi sciolgo. Mi ha insegnato tante cose».La conversazione poi si fa piccante: «Io ho sempre voglia», dice. E Mara Venier non si fa pregare e risponde: «Ma perché non ti ho conosciuto 40 anni fa, uno come te». E sulla possibilità di un secondo figlio: «Io ci sto provando, ci metto del mio».