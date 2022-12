Madame resta in gara a Sanremo. Amadeus: «C'è un'indagine. Finché non è colpevole è innocente»

Madame resta in gara al Festival di Sanremo 2023. Almeno per ora. A dirlo è Amadeus. Ospite oggi pomeriggio di "The Flight" su RTL 102.5, ai microfoni dell'emittente il conduttore e direttore artistico della kermesse ha preso una posizione ufficiale sul coinvolgimento della 20enne rapper, da lui voluta in gara al Festival, nell’indagine avviata dalla Procura della Repubblica di Vicenza su false vaccinazioni anti-Covid: «Dare un giudizio con il panettone in bocca su una cosa così seria, mi sembra poco serio. C’è un’indagine e finché uno non viene dichiarato colpevole per me è innocente – ha detto Amadeus – ad oggi Madame rimane dunque in gara. Poi vediamo cosa accadrà da qui al Festival. Mi auguro che tutto vada per il meglio, perché sarebbe un peccato per il pubblico non ascoltare la canzone di Madame».

Nei confronti di Francesca Calearo – questo il vero nome della rapper, paladina dei giovanissimi da 1,5 milioni di follower tra TikTok e Instagram – viene ipotizzato il reato di falso ideologico nell’indagine che è stata avviata lo scorso febbraio e che ha già portato all’arresto di tre persone, di cui due medici, che avrebbero certificato false vaccinazioni facendo ottenere il green pass ai propri clienti. Un’accusa, quella di falso ideologico, che oltre a Madame riguarderebbe un’altra decina di persone: tra queste anche la campionessa del tennis Camila Giorgi, 30 anni. I nomi di Madame e della Giorgi figurano nelle liste di uno dei medici di base indagati, ma non sono sue pazienti: potrebbero, sostengono gli inquirenti, essersi recate nello studio di Vicenza appositamente per ottenere il green pass senza essersi sottoposte alla profilassi.

Sugar, l’etichetta per la quale incide la rapper, messa sotto contratto quando aveva solamente 16 anni, fa sapere: «Sugar ha piena fiducia nel decorso della giustizia. Continuerà il lavoro con Madame nello sviluppo del progetto artistico». La rapper, invece, si rifugia dietro un "no comment". La notizia del coinvolgimento della rapper nella vicenda è trapelata a venti giorni dall’annuncio della sua partecipazione al Festival e a poco più di un mese dal debutto della kermesse, in programma tra il 7 e l’11 febbraio. Una vera e propria tegola che si è abbattuta sulla macchina organizzativa dell’evento, spingendo i vertici dell’azienda a confrontarsi anche durante le festività natalizie.