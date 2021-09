Mara Venier ospita Loretta Goggi a Domenica In: la polemica dopo l'esibizione a Verona

Loretta Goggi ospite di Domenica In di Mara Venier omaggia Raffaella Carrà e spiega, di nuovo, perché ha deciso di chiudere il suo sito personale che negli ultimi giorni è stato bersagliato da moltissimi commenti negativi.

Cosa è successo? Goggi ha cantato "Maledetta primavera" in playback a Verona durante i Seat Music Awards. La performance, a detta di Goggi, era andata benissimo: il pubblico cantava e il clima era molto coinvolgente. «La festa mi è stata rovinata il giorno dopo sulla rete, sono rimasta ferita. No ho un profilo social, ho un sito tenuto da altre persone, il resto non è mio ne curato da me. Trovare sul mio sito le aggressioni ricevute per interpretazione, trucco, vestito, mi ha fatto rimanere malissimo: “la strega di Biancaneve”, “Se non ti sei fatta un ritocchino è il momento che te le fai” e altro... Poi l’attacco per aver cantato in playback, cosa che hanno fatto molti gruppi. Non voglio più leggere cose del genere e ho deciso di chiudere, mi godo la vita a fianco delle persone che mi vogliono bene. Se ingrandisci poi le immagini profilo di chi ti fa certe critiche ti rendi conto che evidentemente specchi a casa non ne hanno. Ringrazio la parte di web che mi ha difeso e si è schierato dalla mia parte...», ha detto Goggi a Domenica In.

Insomma, ci è rimasta molto male.