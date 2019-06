Morta Loredana Simioli, aveva 41 anni: l'attrice raccontò la sua lotta contro il cancro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Loredana Simioli è morta oggi a Napoli. Come attrice ha recitato in Reality (2012) di Matteo Garrone, premiato al Festival di Cannes, oltre che in Gorbaciof (2010), L'amore buio (2009), Si accettano miracoli (2014), Perez (2014), Troppo napoletano (2016) e Nato a Casal di Principe (2017). La sua carriera artistica prese il via nel 1994 in teatro con «Il processo di Kafka». Nel 2012 ha ricevuto il premio come Miglior Attrice Drammatica al Festival di Castellammare. Nei mesi scorsi aveva presentato il videoclip «Io...