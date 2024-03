Loredana Bertè, malore improvviso a Roma: è ricoverata, posticipato il concerto al Brancaccio. «Improvviso dolore addominale»

Malore improvvio per Loredana Bertè, che è stata costretta a rinviare la data del suo spettacolo teatrale previsto per stasera al Brancaccio ed è stata ricoverata in una clinica in zona Gianicolo. «Siamo veramente costernati ma a causa di un improvviso malore dovuto ai suoi precedenti problemi di salute, Loredana non potrà andare in scena, al momento è ricoverata per accertamenti. Vi daremo notizie a breve - si legge sul suo profilo Instagram -.

Era già a Roma da ieri e non vedeva l’ora di andare sul palco in questa città che ha un pubblico meraviglioso. Abbiamo già riprogrammato la data, sempre al Teatro Brancaccio, il 15 maggio».

Solo poche ore prima, sempre sui social, il messaggio che dava l'appuntamento ai fan per lunedì sera: «Vi aspetto al teatro Brancaccio per una nuova tappa del "Manifesto Tour Teatrale 2024". Ci vediamo alle ore 21, non vedo l’ora!», si leggeva sul post sui canali social. Chi ha acquistato i biglietti per la data di lunedì 11 marzo, potrà riutilizzarli comunque per la nuova data. «Chi sarà impossibilitato - si legge nella nota dello staff - potrà richiedere il rimborso del biglietto entro e non oltre il 22 marzo 2024 presso la prevendita dove è stato acquistato».