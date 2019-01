Lino Banfi si commuove a Domenica In: «Mia moglie è molto malata, un dramma infinito»

Lino Banfi, 82 anni, ospite di Mara Venier a Domenica In si è commosso parlando della moglie Lucia Lagrasta, che ha sposato 56 anni fa e da cui ha avuto i figli Rosanna e Walter. La donna ha perso la memoria per via dell'Alzheimer: «Non riesco a rassegnarmi». Il loro amore è nato quando erano ragazzini, e da allora lui non l'ha mai lasciata sola: «Le sono sempre stato vicino, dall’inizio fino ad oggi. I miei colleghi se la spassavano tra sesso e festini vari, io sono sempre stato a casa con le pantofole» «Mia moglie è molto malata. Un dramma infinito».



L’attore non si da pace: «Abbiamo fatto una vita morigerata, mai un viaggio all’estero o una crociera, mai. Adesso che potrei, purtroppo non posso farlo per via della sua malattia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA