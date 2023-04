Ligabue (dopo 17 anni) al Concertone del Primo Maggio a Roma: «Mio figlio? Suona con me. Ha un orecchio migliore del mio»

Ligabue dopo 17 anni torna sul palco del Concertone del Primo maggio a Roma per la Festa dei lavoratori. Lui che prima di essere diventato uno dei rocker italiani più apprezzati di lavori ne ha fatti tanti. «Il Primo maggio resta sempre la festa di tutti i lavoratori e come tale è sempre una delle mie preferite. E se faccio fatica a chiamare “lavoro” lo scrivere canzoni e cantarle su un palco, è pur sempre vero che nei miei anni fra i venti e trenta, di “lavori veri” ne ho fatti parecchi e magari la mia passione per questa festa si è formata proprio lì». Si racconta al Corriere. «Le canzoni e i loro autori non possono risolvere problemi così complessi, ma un atto di presenza è pur sempre qualcosa».

Liga, dopo 17 anni, torna sul palco del Concertone

Liga a 63 anni si rimette in gioco e passa dal rock elettrico a ritmi nostalgici delle ballad. La sua “Riderai” ha il sapore di una lettera spedita a qualcuno di caro, che lui non vuole svelare. «È chiaro che alla mia età viene più facile pronunciare la famosa frase: “Vedrai che fra un po’ di tempo ci riderai su”. Ce la siamo sentiti dire migliaia di volte e sapevamo che sarebbe andata proprio così ma nel frattempo ce ne dimenticavamo e ci facevamo prendere dalle ansie e dai pensieri di tutti i giorni», spiega il cantante di Correggio. Nei credits del brano spunta il nome del figlio Lenny alla batteria. «Lenny sta suonando la batteria in ognuno dei pezzi in cui stiamo mettendo le mani. Ha un orecchio migliore del mio e suona ogni strumento con un talento naturale. Inoltre nel gruppo di lavoro in studio è come se ci fosse stato da sempre».

La Festa dei lavoratori

Probabilmente Riderai sarà cantata anche a piazza San Giovanni, lunedì 1° maggio, e a proposito del collegamento con il Concertone, aggiunge: «Certo, non arriveremo a ridere delle condizioni sociali in cui stiamo versando, ma mi piacerebbe che Riderai diventasse una specie di promemoria e che permettesse, a chiunque lo volesse, di ricordarsi di ridere o di alleggerirsi da ansie personali eccessive».

I cantanti presenti a Roma

Il nome di Luciano Ligabue si aggiunge quindi nel cartellone del Concertone, che include già quelli di Aurora, Ariete, Coma_Cose, Mr. Rain, Matteo Paolillo, Tananai, BNKR44, Aiello, Carl Brave, Fulminacci, Piero Pelù con Alborosie, Rose Villain, Alfa, Baustelle, Francesco Gabbani, Rocco Hunt, Levante e Mara Sattei, Lazza e Johnson Righeira. L’evento verrà trasmesso in diretta su RAI 3, Rai Radio2, Rai Play e Rai Italia. Il cantautore di Correggio tornerà poi protagonista a luglio con due eventi negli stadi: il 5 luglio allo Stadio San Siro di Milano e il 14 luglio allo Stadio Olimpico di Roma.