​Eurovision 2024, la diretta: apre Malta e chiude l'Olanda. Grande attesa per Angelina Mango (che canterà per 13esima)

Tutto pronto per la seconda semifinale dell'Eurovision 2024. In diretta da Malmo, sedici cantanti si esibiranno cercando di strappare un pass per l'appuntamento di sabato 11 maggio. Oltre a Malta, Albania, Grecia, Svizzera, Repubblica Ceca, Austria, Danimarca, Armenia, Lettonia, San Marino, Georgia, Belgio, Estonia, Israele, Norvegia, Paesi Bassi, si esibiranno infatti anche Francia, Spagna e Italia, non in gara perché già qualificate per la finale.