Grande Fratello Vip , arrivano notizie dall'esterno e Licia scoppia in lacrime. I fan: «Non è possibile...». Ultimi giorni concitati nella casa più spiata d'Italia. Oggi alcuni aggiornamenti giunti dall'esterno hanno fatto commuovere fino alle lacrime Licia Nunez. Ma andiamo con ordine.





Alfonso Signorini ha aggiornato, come ogni settimana, i concorrenti sull'emergenza coronavirus in Italia, raccontando della benedizione di Papa Francesco e del discorso del presidente Mattarella. Le parole del conduttore hanno commosso Licia che si è sciolta in lacrime.





Dopo l'aggiornamento, si torna alla vita nella Casa. Antonio Zequila e Sossio Aruta organizzano una lezione di napoletano per Aristide Malnati. I due insegnato all'egittologo la canzone Malafemmena, ma i risultati non sarebbero dei migliori. Le continue stonature fanno infuriare i fan, che si riversano su Twitter. «Non è possibile. Fermate questo scempio, se sento ancora questa canzone maltrattata impazzisco». E ancora: «Dite alla regia di cambiare inquadratura, due ore di Zequila che canta non ce lo farà diventare simpatico». Le critiche si rincorrono sul social e l'hashtag #gfvip diventa primo in trend topic. Ultimo aggiornamento: 1 Aprile, 09:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA