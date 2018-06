Morto il rapper Kenny Vulcan, era scomparso due mesi fa. Fan sotto choc

di Simone Pierini

È scomparso da due mesi quando, dal Brasile, ha fatto perdere le sue tracce. Ha chiuso tutti i social network ed è sparito nel nulla. Aveva scelto il Sudamerica per rilanciare la sua carriera e trovare nuovi stimoli e idee. Poi però qualcosa nella sua testa deve averlo trascinato in un periodo oscuro. Oggi è arrivata la notizia che ha lasciato senza parole i fan.è stato trovatoConosciuto anche come Kenny Vulcan, il22enne è stato ritrovato senza vita e vicino al corpo c'era il suo zaino con portafogli, telefono e passaporto. Questo dettaglio sta inducendo le forze dell'ordine a pensare al suicidio. Non ci sarebbero infatti segni di violenza o rapina.