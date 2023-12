Kate Micucci, l'attrice di The Bing Bang Theory: «Ho un tumore ai polmoni a 43 anni. Non ho mai fumato neanche una sigaretta»

Kate Micucci, attrice diventata famosa per la serie televisiva di successo The Big Bang Theory, ha annunciato di aver un tumore ai polmoni a soli 43 anni.

La star ha condiviso la terrificante notizia su TikTok con un video in un letto d'ospedale. Ha iniziato il video dicendo: "Questo non è un TikTok, è un SickTok".

L'annuncio

«Ieri ho subito un intervento chirurgico per un cancro ai polmoni - ha spiegato Kate - è davvero strano perché non ho mai fumato una sigaretta in vita mia, quindi è stata una sorpresa. Ma immagino che succeda e quindi la notizia più bella è che loro l'hanno preso presto, l'hanno tirato fuori: sto bene. Probabilmente mi muoverò lentamente per alcune settimane, ma poi tornerò a farlo». Il video si conclude con lei che alza il pollice alla telecamera e dice: «Perché sto ancora parlando? Perché sono drogata!».

Chi è

Kate ha recitato in numerosi episodi di The Big Bang Theory nei panni della fidanzata di Raj, Lucy, che fugge da uno dei loro appuntamenti arrampicandosi attraverso la finestra del bagno del ristorante. Oltre ad apparire nella commedia di successo, è apparsa in Scrubs, Raising Hope, Steven Universe, How I Met Your Mother, Malcolm in the Middle e altro ancora. Oltre ad essere un'attrice, Kate è la metà del duo di commedie musicali Garfunkel e Oates con la collega comica Riki Lindhome. Nella sezione commenti del suo TikTok, altre star e fan hanno augurato il meglio a Kate. «Guarisci presto, i migliori auguri e buona fortuna per la tua guarigione», ha scritto l'attore Tom Green.