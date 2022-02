Sanremo 2022, Jovanotti ospite a sorpresa questa sera? Rumors sul duetto con Morandi

Jovanotti potrebbe partecipare al Festival di Sanremo a sorpresa per duettare con Gianni Morandi nella serata cover, che si terrà oggi venerdì 4 febbraio. Il cantante è arrivato nella città ligure, ma la notizia di una possibile esibizione ma non ha ancora avuto conferme. Amadeus in conferenza stampa ha fatto sapere che non sono previsti ulteriori ospiti, ma potrebbe essere una dichiarazione per non bruciare l'effetto sorpresa.

APPROFONDIMENTI SPETTACOLI Maria Chiara Giannetta arriva a Sanremo: condurrà la quarta serata INVISTA Sanremo 2022, Mattarella telefona ad Amadeus: l'annuncio del... SANREMO 2022 Sanremo 2022 diretta, ancora un successo negli ascolti: 54,1% di... IL FESTIVAL Sanremo, Iva Zanicchi gela Drusilla Foer: «Hai qualcosa...

Jovanotti a Sanremo?

Al momento per l'esibizione di Morandi non sono previsti duetti, ma un'esibizione unica del cantante su un medley di sue canzoni. Jovanotti ha scritto "Apri tutte le porte", il brano che il cantante bolognese ha portato in gara al Festival e ha seguito da vicino la competizione, commentando sui social. Adesso i fan sperano che possa davvero cantanre con Gianni per un duetto che diventerebbe storia di Sanremo.

Gianni Morandi, testo e significato di Apri tutte le porte: canzone di Sanremo 2022