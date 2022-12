Joseph Marley, morto a 31 anni il nipote di Bob Marley: lascia la moglie e un figlio

Joseph Marley, conosciuto come Jo Mersa Marley, è morto all'età di 31 anni. Nipote della leggenda del reggae Bob Marley e figlio di Stephen Marley, era lui stesso un cantante. Come riporta l'edizione online della rivista «Rolling Stone», la causa della sua morte non è stata resa nota ufficialmente. Diverse fonti, tra cui il sempre ben informato sito di gossip TMZ, riferiscono che il giovane artista soffriva di asma. Secondo l'emittente caraibica WZPP Radio, Jo Mersa Marley è stato trovato nella sua auto nella mattina di martedì 27 dicembre. I media caraibici riportano che era sposato e aveva una figlia. «Sono profondamente rattristato dalla notizia della morte dell'artista Joseph Marley, figlio della star del reggae Stephen Marley e nipote della superstar del reggae Bob Marley», ha scritto Andrew Holness, primo ministro della Giamaica, su Twitter. «La sua prematura scomparsa alla giovane età di 31 anni è una grande perdita per la prossima generazione di musicisti», ha proseguito.

Jo Mersa Marley, grandson of reggae legend Bob Marley has died at 31 years old. RIP 🙏🕊 pic.twitter.com/omewz02oD9 — Daily Loud (@DailyLoud) December 28, 2022

«Che possa trovare il riposo eterno mentre noi piangiamo la sua perdita». Nato in Giamaica nel 1992, Jo Mersa Marley si è trasferito a Miami all'età di 11 anni. Suo padre Stephen Marley era un membro di Ziggy Marley and the Melody Makers, una band formata con i suoi fratelli Ziggy, Sharon e Cedella Marley. Jo Mersa Marley è cresciuto circondato da musica e musicisti. Dopo il liceo, ha studiato ingegneria del suono e ha pubblicato i suoi progetti musicali, secondo il sito web di «People». Il suo primo Ep, «Comfortable», è stato pubblicato nel 2014. Il secondo, intitolato «Eternal», è stato pubblicato nel 2021.