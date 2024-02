Jonnie Irwin morto, il conduttore britannico aveva 50 anni. I videomessaggi lasciati a moglie e figli: «Così potrò parlarvi anche quando non ci sarò più»

Il mondo televisivo britannico piange la perdita di Jonnie Irwin, il celebre conduttore televisivo che ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore del pubblico, morto a 50 anni per un tumore con cui lottava da anni. Lascia moglie e tre figli. L'annuncio del decesso è arrivato con un post su Instagram: «È con il cuore pesante che condividiamo la notizia della scomparsa di Jonnie. Un’anima davvero straordinaria, ha combattuto coraggiosamente contro il cancro con forza e coraggio incrollabili. Jonnie ha toccato la vita di così tante persone con la sua gentilezza, calore e spirito contagioso».

La malattia

Jonnie Irwin ha perso la sua coraggiosa battaglia contro il cancro.

Nel 2020 i medici gli diedero pochi mesi di vita dopo la scoperta di un tumore terminale ai polmoni. Irwin, famoso in Gran Bretagna per la trasmissione "A Place in the Sun", decise di aggrapparsi alla vita con tutte le sue forze, sbalordendo gli stessi medici con la sua graduale ripresa. Nel 2022, tuttavia, arrivò una seconda diagnosi: le metastasi si erano estese al cervello.

Chi era

La sua scomparsa a soli 50 anni ha sconvolto amici, familiari e fan. Jonnie Irwin è stato un volto noto per molti anni nel panorama televisivo britannico. La carriera di Jonnie Irwin è stata segnata dalla passione per la televisione, ma la sua vita è stata drammaticamente influenzata dalla sua battaglia contro il cancro. Nel 2022, ha rivelato di essere stato licenziato da A Place in the Sun dopo 18 anni per via della diagnosi. Jonnie Irwin ha cominciato la sua carriera lavorando per Christie & Co nel settore immobiliare. Successivamente, è diventato direttore associato, prima di iniziare definitivamente il percorso televisivo di grande successo per il quale lo conosciamo. Nel 2004, è stato scelto per co-presentare “A Place in the Sun – Home or Away”, guadagnando popolarità e affetto da parte del pubblico. Ha contribuito a numerosi programmi televisivi, tra cui “Escape to the Country” e “To Buy or Not to Buy”. Raggiunge il culmine in tv con la serie “Dream Lives for Sale” su Sky 1 e “The Renovation Game” su Channel 4. Jonnie Irwin lascia così un’impronta importante nel mondo della televisione e resta una figura amata e stimata dai cari e dagli spettatori.

Il testamento digitale

Un anno fa Irwin tornò eccezionalmente al suo programma, «A place in the sun», su Channel 4 per raccontare della sua intenzione di predisporre un testamento digitale e per spiegare come prepararlo. Il testamento digitale è importante per specificare le azioni che si desidera vengano intraprese su determinati account, ad esempio se si preferisce che la pagina Facebook venga eliminata o memorizzata. «L'unico modo per assicurarti che la tua eredità digitale sia quella che desideri è assumerne il controllo. E io coglierò ogni opportunità per farlo, per le persone che amo - spiegò - Ho una vita di ricordi e, mentre nel corso degli anni molti sono stati archiviati online, non ho pensato molto alla mia eredità digitale. Ho pubblicato online migliaia di foto e immagini digitali, ma non ho idea di cosa accadrà a quelle immagini quando morirò». Jonnie Irwin stava anche registrando videomessaggi, in modo da poter parlare, anche dopo la sua morte, con la moglie Jessica e i suoi tre bambini, Rex, di tre anni e i gemelli Rafa e Cormac di due. Il conduttore disse che stava «cogliendo ogni opportunità per dare alla sua famiglia un futuro luminoso quando non sarà più insieme a loro. È incredibile pensare che anch'io potrò parlare con mia moglie e i miei figli dopo la mia morte».