Jalisse premiati a "Una voce per San Marino" non si presentano. Caos sul palco, Biggio: «Mai successa una cosa del genere»

Caos a "Una voce per San Marino". Il contest, vinto dagli spagnoli Megara, è andato in onda ieri sera ed è stato presentato da Fabrizio Biggio, alle prese con un inconveniente che ha riguardato i Jalisse.

La band premiata come Miglior Look, infatti, non si è presentata sul palco.

Biggio nel caos dopo il forfait dei Jalisse

«Ma dove sono? Qualcuno li ha visti? Cosa dobbiamo fare adesso? Jalisse vi aspettiamo. Andate a cercarli vi prego - ha detto Biggio - Andiamo ai secondi classificati o al prossimo premio? Ci stanno facendo dei gesti e non capiamo. Non è mai successo un momento del genere nella storia della televisione. Allora possiamo andare direttamente ai primi posti della classifica con i premi finali?».

Dopo il forfait del duo, che non è comparso nemmeno al rientro dalla pubblicità, il conduttore ha annunciato che per problemi logistici i Jalisse non sarebbero potuti essere presenti. «Quindi leggeremo la lista dei vincitori e basta. Il premio della critica va a Loredana Bertè. poi il Premio Febal Casa per il brano più radiofonico va a I La Rua. Tra poco chiameremo invece i tre cantanti che accedono al podio finale e speriamo che almeno loro entrino», ha scherzato Biggio.