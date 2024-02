TuttoSanremo minuto per minuto, Annalisa appello ai fan direttamente dal... parrucchiere

La fase "Giochi senza frontiere" l'abbiamo superata. Il Gladiatore ha dato una "raddrizzata" a tutti quanti, basta barzellette e canzonette, basta star capricciose con le scarpe anti appiccicose. Teresa, anche tu ti prego, torna sul palco con quel fucile monologo che ha steso papere e paperelle Travolte dall'insolito balletto. Come una seduta spiritosa, stasera appariranno, riappariranno, i Jalisse: cari mamme e papà, spiegatelo voi chi sono ai vostri pargoletti.

Noi ci abbiamo rinunciato da tempo. Meglio seguire, con lo sguardo su e giù, smartphone e tv: ping-pong in salita per vedere-ascoltare Sanremo e leggere-laikkare i commenti sui social. Impresa complicata ma dobbiamo farcela, mancano solo due serate. E se leggete di mattina, beati voi... ve ne manca solo una.

Abbiamo la scaletta della serata duetti

Finalmente, dopo un misterioso ritardo, la scaletta della quarta serata è ufficiale.

Annalisa, appello dal... parrucchiere

Trucco e parrucco per Annalisa con tanto di video appello per il televoto. Stasera tutti sintonizzati e la cantante ricorda ai suoi fan di votarla. Come se ce ne fosse bisogno Annali'!

Alberto di Monaco ospite all'Ariston

Aspettando la scaletta, misteriosamente in ritardo questa sera, registriamo e vi ricordiamo che stasera all'Ariston ci sarà, seduto nel Palchetto d'onore del teatro, anche il principe Alberto di Monaco, che sarà salutato all'inizio della serata delle cover da Amadeus.

Alberto di Monaco, Papa Francesco e Charlene

Angela show, balla "Sarà perché ti amo" sotto la pioggia

"Basta una sola canzone per far confusione", Angela superstar. Il successo dei Ricchi a Poveri arriva a domicilio con la cantante che, sotto la pioggia, improvvisa un balletto davanti a fan che cantano a squarciagola lo storico successo del band oggi in gara a Sanremo 2024

io la amo molto voglio che diventi parte della mia personalità #Sanremo2024 pic.twitter.com/Z0AHsPAL5R — Grace☽ (@_gracieling) February 9, 2024

5 cellulari nella tuta gold spiegato al Vaticano

Ancora Mahmood che ci regala un'altra perla. Il duetto stavolta è tra terreno e divino. Il cantante spiega così al (finto) religioso la mimo-coreografia della sua "Tuta gold". Il risultato è Oro per i nostri smartphone...

TUTTO QUESTO NON É REALE pic.twitter.com/nmBYOUMoir — 𝖈.☾💐 (@cipuntolunetta) February 9, 2024

"Quadretto" tra Ricchi e Poveri e Paola e Chiara

Duetto x 2, Paola e Chiara con i Ricchi e Poveri con canzone e balletto. E tentato omicidio. Da non perdere il video di Angela che fa tutto: cantante, regista, microfonista, pericolosissima. A farne le spese, per poco, Paola che rischia il cid con lo smartphone della collega

ANGELA CHE STAVA AMMAZZANDO PAOLA NON MI STO SENTENDO BENE #SANREMO2024 pic.twitter.com/agfPXWA4Yr — Auri (@smteryelep) February 9, 2024

Mahmood-Big Mama, il video contro gli hater

Si comincia con il duetto sui social tra Mahmood e Big Mama. Qualcuno aveva notato uno sguardo "snob" del cantante verso la collega qualche giorno fa. Un dettaglio che è stato prontamente smentito dalle due giovani star che, alle malelingue, hanno risposto con un duetto stendisfigati.