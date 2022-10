Domenica In, Alberto Matano interviene sul caso Zanicchi-Lucarelli: «A Ballando non abbiamo sentito Iva insultare Selvaggia»

Ieri c'è stata la prima puntata di Ballando con le Stelle e oggi i concorrenti vip dello show di Milly Carlucci sono ospiti a Domenica In. Un inizio scoppiettante quello del talent della Rai di ieri sera, tra una standing ovation per l'esibizione di Enrico Montesano e ondate di complimenti alla bellezza di Marta Flavi non sono mancate le polemiche. Iva Zanicchi prende 0 per la sua performance e pensando che il microfono fosse spento dice un "tr**a" alla giudice che ha alzato la paletta. E chi era? Selvaggia Lucarelli. Così da Twitter la giornalista chiede che la cantante le porga delle scuse e le scuse (social) arrivano, ma oggi da Mara Venier si torna a parlare della vicenda.

Alberto Matano interviene sul caso Lucarelli-Zanicchi

«In studio a Ballando con le Stelle non abbiamo sentito, nessuno di noi, l’insulto di Iva Zanicchi a Selvaggia Lucarelli, non ci siamo accorti di quella situazione. Io personalmente ho rivisto il video e letto il labiale soltanto in taxi e anche Milly Carlucci voleva verificare bene. Le scuse sono il minimo, gli insulti non vanno ammessi, ma rivendico il mio tesoretto, perché Iva ha ballato bene». Con queste parole interviene in studio Alberto Matano giudice assieme a Selvaggia del talent del sabato sera.

Io attendo le scuse. https://t.co/FF9gbkztNM — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) October 8, 2022

«Quel tipo di parola Selvaggia non lo merita - dice Rossella Erra - Iva è la cosa più bella del calderone di Ballando».