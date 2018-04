Isola dei Famosi choc a Mattino 5: "Ecco chi sarà il vincitore di questa edizione"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mancano undici giorni alla finalissima di questa edizione dell'Isola dei Famosi, ma c'è già un'indiscrezione sul futuro vincitore, rivelata nel corso di Mattino 5, il programma condotto da. L'unica certezza, al momento, resta comunque cheè il primo finalista del reality.Secondo quanto rivelato durante la trasmissione di Canale 5, però, il vincitore potrebbe essere, in arte. Un'indiscrezione non del tutto infondata, dal momento che il pubblico sembra aver apprezzato le sue doti: calmo, posato ed equilibrato in ogni occasione, anche quando gli altri 'naufraghi' erano protagonisti di litigi se non veri e propri scontri. Sarà la 'guida spirituale' del gruppo il vincitore di quest'anno?