Isola dei Famosi 2019, Alessia Marcuzzi contro la friulana Taylor Mega: «Stai facendo un gioco che non ci piace»

di Ida Di Grazia

Isola dei Famosi 2019

Primi litigi all'castiga indopo aver mostrato un video pubblicato dalla influencer sui social in cui annuciava che la sua permanenza sull'Isola sarebbe durata tre settimane. La Marcuzzi vuole fare chiarezza ma è molto ferma: «stai facendo un gioco che non ci piace».in un video postato su Instagram dichiara sfacciatamente: «Ragazzi altro che mesi, io sull'Isola ci starò tre settimana poi torno e conquisto il mondo». Una frase ritenuta piuttosto grave dallache la riprende in diretta: «Taylor lo sai che non puoi decidere tu quanto restare? O uno fa l'Isola e ciò che succede, succede oppure non ci interessa avere qualcuno che decide quando andare via. Può farlo solo il pubblico». Taylor Mega prova a spiegare il suo pensiero:«ho detto tre settimane per dire che per una come me è già un traguardo». Ma sia la Marcuzzi che la Parietti non ne sono convinte, addirittura Alba l'accusa di essere "tonta" e di peccare di ingenuità. Alessia non molla: «Te lo chiedo chiaro e tondo, tra tre settimane, tu uscirai? C'è una strategia commerciale dietro tutto questo?». Tayolr ribadisce che è abituata ad uno stile di vita molto alto e che per lei raggiungere le tre settimane, sarebbe un successo.