Isola dei Famosi 2023, la semifinale: quando andrà in onda? La data e le anticipazioni. Il palinsesto cambiato dopo la morte di Berlusconi

Isola dei Famosi 2023, quando sarà trasmessa la semifinale? Il palinsesto Mediaset è stato stravolto dopo la morte di Silvio Berlusconi. Tutti i programmi dal 12 giugno 2023, data della scomparsa dell'ex premier, di Canale 5, Italia 1 e rete 4 hanno subito variazioni. Maratone senza spazi pubblicitari dedicate al papà del Biscone sono state trasmesse su tutte le reti, spesso in simulcast. Oggi sono in programma i funerali di Stato che si svolgeranno al Duomo di Milano alle ore 15 e verranno trasmessi in diretta in tv. Non solo su Mediaset, ma anche su Rai, La7 e Sky. Stop sui canali del gruppo Berlusconi a soap e programmi di intrattenimenti. E tra questi ci è finito anche L'Isola dei Famosi 2023. Lo scorso 12 giugno, sarebbe dovuta andare in onda la semifinale del reality condotto da Ilary Blasi, ma è saltata.

I telespettatori si chiedono quindi quando andrà in onda.

Isola dei Famosi 2023, la data della semifinale

Da tempo era stato deciso che la data della finale dell'Isola dei Famosi 2023 sarebbe stata lunedì19 giugno. Infatti il lunedì successivo andrà in onda la prima puntata di Temptation Island e, nulla può cambiare. per ragioni burocratiche infatti il reality show dovrà terminare entro la data decisa. I telespettatori quindi hanno iniziato a chiedersi quando sarebbe stata recuperata la penultima puntata dell’Isola dei Famosi e a rispondere è stato Fabio Alisei, collega radiofonico di Marco Mazzoli. Lo speaker, che al momento si trova in quarantena in Honduras perché farà una sorpresa al suo amico, in alcune stories su Instagram ha spoilerato la probabile data per la semifinale del reality affermando: «Il mio biglietto di rientro in Italia è stato spostato a sabato 17 giugno nella speranza che venerdì si riesca a fare la puntata in diretta e poi la finale lunedì»

L'annuncio della morte di Berlusconi ai naufraghi

Sembra quindi essere confermata la nuova data per la penultima puntata dell’Isola: venerdì 16 giugno. La finale è confermata per lunedì 19 giugno. Nel frattempo i naufraghi sono stati informati della scomparsa di Silvio Berlusconi proprio nella giornata di ieri e a farlo è stato l’inviato Alvin. Helena Prestes è scoppia a piangere e si è isolata dal gruppo.