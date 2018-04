Alessia Marcuzzi si presenta con l'abito da sposa del suo matrimonio per la finale dell'Isola

di Ida Di Grazia

apre la finale dell'che potete seguire su Leggo.it con un look davvero originale. I più attenti si sono subito accorti che il meraviglioso abito bianco che la conduttrice sta indossando è il suo vestito da sposa.Nel 2013 a sorpresa convolò a nozze con il compagno Paolo Calabresi Marconi pubblicando sui suoi account social le foto del matrimonio.Un outfit ricercato che porta la firma dello stilista Gimbattista Valli corto davanti e lungo dietro e che lascia scoperte le lunghe gambe.Poco fa ha svelato il suo piccolo segreto su Instagram scrivendo:" Quest'anno ho voluto farvi entrare nel mio armadio per cercare di reinventare capi già indossati nel tempo. Ognuno di questi conservava un ricordo e un emozione ed è stato bello riscoprirli puntata dopo puntata... Non potevo non concludere la mia avventura con l'abito che più di tutti ha rappresentato uno dei momenti più intensi ed emozionanti della mia vita: l'abito da sposa, custodito gelosamente nel mio armadio. Grazie per avermi accompagnato in questa grande avventura!".