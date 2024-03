Isola dei Famosi 2024, quando comincia? Vladimir Luxuria conduttrice, Sonia Bruganelli e Dario Maltese opinionisti ed Elenoire Casalegno inviata

Tutto è pronto, o quasi. L'8 aprile inizierà su Canale 5 L'Isola dei famosi 2024 è arrivata la conferma ufficiale e andrà in onda ogni lunedì fino a giugno. Se nella scorsa edizione abbiamo visto Ilary Blasi alla conduzione, per quanto riguarda L’Isola dei Famosi 2024 ci sarà un cambiamento. Come svelato da Piersilvio Berlusconi durante una conferenza stampa, il ruolo passerà a Vladimir Luxuria, che prende il posto di Ilary Blasi.

Isola dei Famosi 2024: cosa c'è da sapere

Gli opinionisti saranno Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Come inviata, a Cayo Cochinos, vedremo Elenoire Casalegno.

E sarà la prima donna in questo ruolo, dopo Marco Mazzocchi, Massimo Caputi, Paolo Brosio. Francesco Facchinetti, Filippo Magnini, Rossano Rubicondi, Stefano De Martino. Alvin e la stesso Vladimir Luxuria.

Il cast

Al momento il cast è ancora aperto. Non sono stati svelati infatti i nomi dei naufraghi. Al momento i confermati (e neanche tutti certi) sono Joe Bastianich, Alan Friedman, Marina Suma, Samuel Peron, Artur Dainese, Francesco Benigno, Edoardo Stoppa, Selen, Matilde Brandi, Edoardo Franco e Pietro Fanelli.