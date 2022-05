Isola dei Famosi 2022, sbarcano 4 nuovi vip: Marco Maccarini, Pamela Petrarolo, Luca Daffrè e Gennaro Auletto. Ecco chi sono

Tira aria nuova in Honduras. Dopo oltre 55 giorni giorni a l'Isola dei Famosi 2022 arrivano quattro nuovi naufraghi pronti a ribaltare gli equilibri già precari del reality di Ilary Blasi. Vediamo chi sono.

Primo tra tutti (e tra i piu' conosciuti dei 4) è Marco Maccarini., il conduttore radiofonico e televisivo famoso veejay degli anni '90. Il quarantacinquenne esordisce su Mtv Sports con un programma in cui da Nord a Sud dell'Italia cercava gli sport piu' particolari. Poi tantissime trasmissioni lo hanno visto protagonista. Lo ricordiamo al fianco di Giorgia Surina e anche al Dopo Festival di Sanremo con Magalli. Poi nel 2015 diventa professore della scuola di Amici di Maria De Filippi. Marco è sposato con Olivia Verona ed è papà di due bambini: Theo, nato nel 2007, e Mia nata due anni dopo.

Pamela Petrarolo, da Non è la Rai in Honduras

Torna nei reality l'ex star di Non è la Rai. Sasera tra i nuovi naufraghi pronti a sbarcare in Honduras c'è anche Pamela Petrarolo. Dopo il 2006 (anno in cui fece La Fattoria), L'Isola dei Famosi 2022, è il secondo reality a cui partecipa Pamela. Classe '76, la quarantacinquenne inizia la sua carriera giovanissima con il programma cult di Gianni Boncompagni. Da lì la popolarità l'ha travolta tanto da riuscire a prendere parte a molte altre trasmissioni come Bulli & Pupe. Nel '94 il suo primo album da solista e nel 2018 l'ultimo. Lei era la ragazza con la frangetta più invidiata dalle teenager degli anni '90.

La malattia della figlia

Pamela da 10 anni vive un amore con Giovanni, e diventa di nuovo mamma nel 2020 con Futura. prima di lui la Petrarolo si sposò con Gianluca Pea (matrimonio finito nel 2017) da cui ebbe due figlie: Alice e Angelica, quest'ultima, che oggi ha 19 anni, ha una malformazione congenita alla testa di cui l'ex di Non è la Rai ha parlato piu' volte in tv. «Nessuno se n'era mai accorto. Poi il sesto senso materno mi ha fatto capire che c'era qualcosa che non andava e, da lì a poco, è stata operata d'urgenza. I medici mi hanno detto che è stato un miracolo, perché se non me ne fossi accorta avrebbe rischiato di morire nel sonno. Ora sta bene. Viene monitorata ogni sei, nove mesi, ma il pericolo è scampato». Pamela è ora pronta a rimettersi in gioco nel reality condotto da Ilary Blasi.

Luca Daffrè, da tentatore a naufrago

«Solitario, indipendente, tenace»: è così che la pagina ufficiale del reality show ha definito Luca Daffrè. Il 29enne di trento è un modello affermato che deve la sua popolarità televisiva ai programmi di Maria De Filippi. Era il 2018 quando appare tra i tentatori di tentation Island e poi lo rivediamo a Uomini e Donne per corteggiare Teresa Langella e Angela Nasti. Uscì single da tutte queste esperienze e per lui ora è la volta di un'avventura tutta nuova.

Sbarca anche Gennaro Auletto

E per rifar fare gli occhi alle naufraghe, ma anche alle telespettatrici, entra nel cast dell'Isola un altro modello. Gennaro Auletto classe 2001 viene scoperto da un talent scout durante una vacanza a Capri e da quel momento ha cavalcato le passerelle delle maison di moda piu' prestigiose. Le sue origini sono marocchine (mamma) e napoletane (papà).