Isola dei Famosi 2022, Guendalina abbandona: «Ho questioni gravi da risolvere». C'entra l'ex marito? Edoardo crolla

Si va avanti e ora tocca agli altri naufraghi svelare a tutti la lro decisione. Roger, Estefania ed Edoardo restano. Chi spiazza tutti a L'Isola dei Famosi 2022 è Guendalina Tavassi: «Mi viene da piangere davvero, ma devo tornare a casa dai miei figli. Per me oggi era la finale. Ilary io e te avevamo parlato ho delle cose urgenti da risolvere, sarei voluta rimenre con tutto il cuore ma no posso prorpio. Gaia compie anche 18 anni e non posso mancare. Il mio cuore rimarrebbe qui ma non posso, devo tornare dai miei figli. Arrivare fino a qui è un traguardo grandissimo, purtroppo avevo solo questo tempo. Non mi aspettavo di arrivare ad oggi, pensavo mi buttassero fuori dopo una settimana. Io avrei proseguito e sarei stata felice di continuare ma ho dei bambini che non posso lasciare in questo momento, è una pugnalata al cuore sapere che avevano prolungato e non potevo continuare. Sono felice per il programma, ma Ilary tu mi capisci da mamma, ma devo tornare dai miei figli» .

Ovviamente sia Vladimir che Ilary provano a convincerla ma non c'è nulla da fare. E la scelta di Guendalina arriva a poche ore di distanza dall'ufficializzazione della scarcerazione dell'ex marito Umberto D'Aponte,

Arriva anche il padre della naufraga in video per cercare di convincere la figlia a rimanere, ma guendalina non cambia idea. Non ha voluto rivelare le vere motivazioni ma arrivato in zona nomination anche Edoardo ha confermato che la motivazione è veramente grave: «io vorrei lei rimanesse ma la comprendo qui ci sono motivazioni che vanno oltre e vi assicuro che se non fosse stato per questo motivo ei sarebbe rimasta qua fino a capodanno».

Il rapporto tra i fratelli Tavassi

Il loro è un rapporto speciale che si è costruito nel tempo perché da piccoli un giudice li ha separati, ma da adolescenti si sono ritrovati, riscoperti e scelti. «Mio fratello mi ha stupito tantissimo mi ha dimostrato di poter superare qualsiasi situazione. Lui per me è il sole perché anche se ho il morale a terra a me basta guardarlo», Guendalina è incontenibile. «Volevo ringraziarvi perché mi avete fatto tornare bambino emi hai fatto vivere mia sorella come se fossimo stati piccoli. Noi da bambini non abbiamo potuto vivere insieme e ora qua è stato tutto magico»

Edoardo crolla in diretta

Dopo un discorso rivolto a tutti la ragazza abbandona l'isola e Edoardo Tavassi crolla. Non riesce a trattenere le lacrime il naufrago che è come se rivivesse quei momenti di quando era bambino e lo hanno diviso dalla sorella.